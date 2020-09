Mom saison 8 : Anna Faris quitte la série après 7 saisons

Anna Faris quitte la série dont elle était la star e ne sera pas présente dans la saison 8.

Mom perd l’une de ses mamans principales. Alors que la série entamera bientôt sa saison 8, on apprend qu’Anna Faris ne fera plus partie de la comédie de CBS. En effet, l’actrice quitte son rôle de Christy Plunkett après 7 ans de bons et loyaux services. Allison Janney, avec qui elle partageait le lead de la série, reste en place et continuera de jouer Bonnie.

A l’origine, la série était centrée sur le personnage de Faris, Christy Plunkett, une mère célibataire qui tente de changer sa vie après avoir lutté contre la dépendance l’alcool et aux drogue, tout en réparant sa relation avec sa propre mère, Bonnie (Allison Janney).

« Les sept dernières années passées sur Mom ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière », a déclaré Faris dans un communiqué. « Je suis très reconnaissante envers [le créateur] Chuck [Lorre], les scénaristes et mes incroyables co-stars pour avoir créé une expérience de travail vraiment merveilleuse. »

Ille ajoute qu’elle continuera à regarder la série : « Bien que mon parcours en tant que Christy touche à sa fin, me permettant de saisir de nouvelles opportunités, je regarderai la saison prochaine et j’encouragerai ma famille télévisuelle. »

Si Allison Janney – qui a reçu 2 Emmy pour son rôle – a clairement volé la vedette et qu’au fil des années, et que Mom est devenue une série d’ensemble sur un groupe de femmes, la relation mère-fille entre Christy et Bonnie était vraiment le cœur de la série.

« Depuis la création de Mom, Anna a été le premier et le unique choix pour le rôle de Christy », ont déclaré Warner Bros. Television, CBS et Chuck Lorre Productions dans un communiqué conjoint. « Nous sommes très fiers des histoires que nous avons pu raconter au cours des sept années qu’Anna a passées avec nous. Nous souhaitons à Anna tout le meilleur et nous la remercions pour sa belle prestation. »

Pour le moment, on ne sait pas comment la série gérera le départ de Faris mais ce qui est sûr, c’est que le rôle ne sera pas recasté. Son absence sera adressée dans le premier épisode de la saison 8.

Au casting de Mom on trouve également Mimi Kennedy, Jaime Pressly, Beth Hall, William Fichtner et Kristen Johnston.

Source : Deadline / Crédit ©CBS