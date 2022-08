The Killer : Omar Sy à l’affiche du remake du film de John Woo

Omar Sy sera à l’affiche du remake du film The Killer, réalisé par John Woo.

Alors qu’il a charmé le monde entier dans Lupin (qui est l’une des séries non-anglophones les plus vues de Netflix), Omar Sy continue tranquillement sa carrière de star internationale de film d’action. Universal a annoncé que l’acteur français sera la star de The Killer, une réimagination du drame policier de John Woo sorti en 1989. Le projet est en préparation pour la plateforme Peacock.

Le film original écrit et réalisé par Woo voyait l’assassin désabusé Ah Jong (Chow Yun-fat) accepter un dernier coup, dans l’espoir d’utiliser ses gains pour redonner la vue à la chanteuse (Sally Yeh) qu’il a accidentellement aveuglée.

Les détails sur l’intrigue de cette nouvelle version n’ont pas été divulgués, mais Woo revient pour réaliser le film qui fera ses débuts sur Peacock en 2023. Il produira également aux côtés de son associée de longue date Lori Tilkin, avec qui il a développé le projet.

Le scénario a été écrit par le duo Matthew Stuecken et Josh Campbell (10 Cloverfield Lane), ainsi que par Eran Creevy (Welcome to the Punch, Collide) et Brian Helgeland (42, Legend).

Peakock n’est pas une plateforme disponible en France, on ne sait pas encore où le film sera disponible.

Source : Deadline / Crédit ©DR