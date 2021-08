The Flash le film : Un méchant inattendu révélé ?

Une nouvelle rumeur sur le film The Flash annonce un méchant inattendu contre le Barry Allen d’Ezra Miller. Spoilers possibles.

Une nouvelle rumeur autour du prochain film de DC, The Flash, prétend savoir qui sera le méchant du long métrage et c’est certainement un choix inattendu. Sachez évidemment que ce n’est qu’une rumeur à ce stade et qu’elle n’a pas été confirmée, mais c’est une rumeur intéressante.

Selon le site The Direct le méchant de The Flash ne sera autre que … Flash lui-même, avec une version alternative diabolique de Barry Allen agissant comme antagoniste principal du film. Cet « autre » Barry Allen serait une sorte de « Dark Flash ».

Comme on le sait déjà, The Flash reprendra des éléments du comic Flashpoint pour son intrigue avec le film qui devrait introduire des versions alternatives de différents personnages de DC, y compris le retour de Michael Keaton en tant que Batman, mais l’idée que Barry Allen figurera à la fois comme héros et méchant est nouvelle.

Le mois dernier, des images de tournage ont circulé sur la toile montrant Ezra Miller en compagnie d’un autre acteur lui ressemblant énormément. Il se disait alors que c’était une autre version de Barry et qu’il serait transformé en post-production avec le visage de Miller. Evidemment, ce ne sont que des spéculations, ces images sont libres à interprétation.

We’re seeing double 👀 Check out these new images from #TheFlash set. Is Barry meeting himself from an alternate timeline? #TheFlashMovie pic.twitter.com/QGcAYOrGuj — The Flash Film News (@FlashFilmNews) July 19, 2021

Ben Affleck, a été confirmé pour apparaître dans The Flash. Il a également été confirmé que Michael Keaton reprendrait son rôle de Batman des films de Tim Burton. Affleck et Keaton seront rejoints par Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, avec Ezra Miller reprenant son rôle de Barry Allen/The Flash. Kiersey Clemons sera Iris West et Ron Levingston sera le père de Barry.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en novembre 2022.

