Marvel / DC : Jason Momoa et James Gunn contre les propos de Martin Scorsese

Jason Momoa et James Gunn défendent les films Marvel et DC contre les propos de Martin Scorsese.

C’est une vieille controverse qui date d’il y a deux ans, mais James Gunn et Jason Momoa ont encore leur mot à dire contre les propos tenus par Martin Scorsese sur les films de super-héros qu’il ne considère pas comme du cinéma.

Durant une interview au podcast Happy Sad Confused, James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et du nouveau film The Suicide Squad, a de nouveau discuté des propos de Scorsese. Pour lui, le cinéaste est un cynique et a fait ces remarques simplement pour l’attention.

« Je pense juste, vous savez… il a l’air terriblement cynique – de continuer à s’opposer à Marvel, c’était la seule chose qui lui faisait de la pub pour son film », a répondu Gunn. « Alors, il n’arrêtait pas de s’opposer à Marvel afin qu’il puisse obtenir de la presse pour son film. Il crée donc son film dans l’ombre des films Marvel, et il l’utilise pour attirer l’attention sur quelque chose qu’il n’obtenait pas autant d’attention qu’il le souhaitait. »

Evidemment, Gunn s’est empressé de venter les talents de Scorsese en disant qu’il est « l’un des plus grands cinéastes qui ait jamais existé. » Il ajoute : « J’adore ses films. Je peux regarder ses films sans problème. Et il a dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d’accord », a déclaré Gunn à propos des critiques de Scorsese en 2019 sur les films de super-héros. « Alors… beaucoup de ce qu’il a dit était bien. Et puis aussi, il n’a pas vu mon film. Il ne sait pas ce qu’est mon film, alors vous savez … c’était énervant. »

Sur Twitter, Gunn précise : « J’aime et j’étudie ses films et je continuerai d’aimer et d’étudier ses films », a écrit Gunn. « Je ne suis pas d’accord avec lui sur un seul point : que les films basés sur des comic books ne sont pas du cinéma par nature, c’est tout. »

Also for the record, Martin Scorsese is probably the world’s greatest living American filmmaker. I love & study his films & will continue to love & study his films. I disagree with him solely on one point: That films based on comic books are innately not cinema, that’s all. 🙏 https://t.co/By9IBe8HAm — James Gunn (@JamesGunn) August 4, 2021

De son côté, Jason Momoa, l’interprète d’Aquaman a aussi discuté de l’opinion de Scorsese sur ce genre qui lui tient à cœur. Jason Momoa dit : « C’est comme la façon dont les gens disent cette musique est pop et cette musique est cool. Mais vous savez à quel point il est difficile de faire connaître votre musique aux gens ? Tout est subjectif. J’essaie de ne pas m’en prendre à qui que ce soit. »

Il ajoute : « Donc, oui, les films de super-héros sont du chewing-gum, mais c’est aussi de la mythologie grecque : ils ont des moments bons et mauvais et déchirants. Et, mon Dieu, vous enlevez d’autres formes d’art si vous arrêtez de les faire. Vous enlevez les effets visuels, vous enlevez ce que vous pouvez faire avec le maquillage. »

Il continue : « Je ne suis pas quelqu’un qui est embauché pour jouer dans beaucoup de cinéma [d’art et d’essai], mais en étant capable de faire un film de super-héros, je peux faire un film sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J’ai une vision pour la totalité d’Aquaman. Il y a des problèmes environnementaux que je peux y mettre. Alors pendant que vous vous dites, « Oh ouais, c’est juste ce film de pop-corn », je me dis que je peux ouvrir les yeux des gens sur des choses qui sont importantes pour moi. »

Il y a de la place pour tout le monde et si les films de super-héros ont pris énormément de place ces 10 dernières années dans les salles, il aide à subventionner des films plus confidentiels et indépendants.

Source : Happy Sad Confused, EW, MovieWeb / Crédit ©DC