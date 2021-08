Impeachement – American Crime Story : Beanie Feldstein se révèle en Monica Lewinsky (teaser)

Beanie Feldstein se dévoile un peu plus en Monica Lewinsky dans un premier teaser et une affiche pour la mini-série Impeachement – American Crime Story.

La nouvelle saison de l’anthologie American Crime Story, Impeachement arrive bientôt. Cette fois-ci, l’équipe de Ryan Murphy s’est penché sur le scandale extraconjugale de la Maison Blanche impliquant le président Bill Clinton et sa stagiaire Monica Lewinsky alors âgée de 22 ans à l’époque.

Beanie Feldstein (Booksmart, What We Do in The Shadows) qui incarne la jeune femme, se dévoile un peu plus dans le rôle mais pour le moment, le teaser et l’affiche ne montre pas encore son visage, nous la voyons seulement de dos.

Lewinsky a été stagiaire au bureau du chef de cabinet de la Maison Blanche, Leon Panetta, à partir de 1995 avant d’occuper un poste rémunéré au bureau des affaires législatives. Elle a déclaré qu’elle avait eu neuf rencontres sexuelles avec le président Clinton en un an et demi, ce qui a donné lieu à la première procédure de destitution (Impeachment) aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

Au casting on trouve également Clive Owen dans le rôle du President Bill Clinton, Edie Falco en tant que Première Dame Hillary Clinton et Sarah Paulson dans le rôle de Linda Tripp, la femme qui a secrètement enregistré les conversations entre Lewinsky et Clinton. Annaleigh Ashford sera Paula Jones, une femme qui a poursuivi Clinton pour harcèlement sexuel.

Billy Eichner (American Horror Story) sera Matt Drudge, le fondateur de The Drudge Report et Betty Gilpin (GLOW) jouera la journaliste politique ultra-conservatrice Ann Coulter.

Ryan Murphy est le producteur exécutif de Impeachment American Crime Story aux côtés de Paulson et de la vraie Monica Lewsinky ainsi que Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall et Richard Shepard. Shepard sera aussi réalisateur.

Impeachment American Crime Story sera diffusée à partie du 7 septembre 2021 sur FX.

Impeachment : American Crime Story – Teaser

Crédit ©FX