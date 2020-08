Ratched : Sarah Paulson en infirmière cauchemardesque (bande-annonce)

Bande-annonce et nouvelle affiche pour la série Ratched avec Sarah Paulson dans le rôle den l’infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Après une première affiche et des images, la série Ratched se dévoile avec une bande-annonce dans laquelle Sarah Paulson vous donnera des frissons. La nouvelle série de Ryan Murphy et Ian Brennan est une préquelle du film Vol au-dessus d’un nid de Coucou qui explore les origines de l’infirmière psychiatrique Mildred Ratched. Clairement, elle fait peur.

Une nouvelle affiche est aussi à découvrir, elle est à voir ci-dessous.

En 1947, Mildred s’installe en Californie du Nord pour trouver un emploi au sein d’un hôpital psychiatrique de renom où sont pratiquées des expériences cérébrales inédites et inquiétantes. En mission secrète, Mildred se présente comme l’infirmière dévouée et parfaite. Alors qu’elle commence à infiltrer le système hospitalier et ceux qui en font partie, son apparence élégante parvient à dissimuler la noirceur croissante qui la ronge depuis bien longtemps, révélant que les vrais monstres ne naissent pas ainsi mais sont créés.

Au casting, nous retrouvons également Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (Nurse Betsy Bucket), Sharon Stone (Lenore Osgood), Jon Jon Briones (Dr. Richard Hanover), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Charlie Carver (Huck), Alice Englert (Dolly), Amanda Plummer (Louise), Corey Stoll (Charles Wainwright) et Vincent D’Onofrio (Gov. George Wilburn).

Ratched sera disponible le 18 septembre sur Netflix.

Ratched – Bande-annonce VOST