The Mandalorian : La saison 3 devrait être plus comme la saison 1

The Mandalorian reviendra pour une troisième saison mais pas avant l’année prochaine. Elle devrait revenir à la fin de l’année 2021, mais a été repoussée parce que la production utilise actuellement son plateau de tournage pour la série Obi-Wan Kenobi. Selon Collider, le tournage ne commencera pas ainsi avant quelques mois.

Une autre raison du retard de la saison 3 pourrait être l’engagement de la star Pedro Pascal dans la série très attendue de HBO basée sur les jeux vidéo The Last of Us. Pascal est récemment apparu aux côtés de la star d’Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, dans une interview d’Actors on Actors ; Pascal a en effet confirmé que la saison 3 n’avait pas encore commencé la production : « Nous n’avons pas tourné de troisième saison. »

Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblera la troisième saison de The Mandalorian, le cascadeur Brendan Wayne a récemment parlé avec le podcast Star Wars Sessions et a annoncé que la troisième saison ressemblerait davantage à la première de la série.

« Je pense que nous avons introduit le monde dans lequel Mando existe maintenant. Non pas qu’il n’y aura pas de nouvelles choses, j’en suis sûr … Je pense qu’il y aura beaucoup moins d’introductions et beaucoup plus de retours en arrière vers la première saison pour approfondir le personnage et des choses comme ça, je pense, » a expliqué Wayne. Il a ajouté : « Ai-je lu un script ? Non. Ai-je entendu des choses ? Bien sûr. Alors je ne fais que supposer. Mais je peux vous dire ceci. Si quelqu’un peut continuer à raconter une histoire, c’est Jon [Favreau]. Et faire monter les enchères ? C’est Jon. »

Il faudra finalement être un peu plus patient pour voir la saison 3 de The Mandalorian mais Lucasfilm et Disney ne sont pas avares de Star Wars puisque les fans auront bientôt Obi-Wan Kenobi et Le Livre de Boba Fett à se mettre sous la dent.

En attendant, les deux premières saisons sont à voir ou revoir sur Disney+.

