Doctor Strange : Tilda Swinton s’exprime sur la controverse de L’Ancien

Tilda Swinton s’exprime sur la controverse de son casting dans le rôle de L’Ancien dans Doctor Strange.

Tilda Swinton, qui a joué L’Ancien dans Doctor Strange et Avengers: Endgame, a parlé de ses sentiments face à son casting controversé dans l’univers cinématographique Marvel. La décision de caster une femme blanche dans le rôle d’un personnage canoniquement homme et asiatique (tibétain) dans les comics n’a pas plus à tout le monde. Disney et Marvel Studios ont ainsi été accusés de whitewashing mais ils sont fermement restés sur le choix.

Depuis, Kevin Feige a fait part de ses regrets par rapport à ce casting. L’idée de départ était de mettre une femme dans un rôle important tout en évitant le cliché du « vieux sage asiatique », mais cela a fini par priver un acteur asiatique d’un rôle ce que Feige reconnait et regrette.

Aujourd’hui, c’est Swinton elle-même qui s’exprime sur son rôle et elle est d’accord Feige. Dans une interview avec Variety, l’actrice décrit cette situation de « moment noueux ». Elle confie « Je me souviens à l’époque d’avoir eu un point d’interrogation dans mon esprit, et d’avoir assistée à la réponse du public à l’idée qu’une femme écossaise jouerait ce personnage, et d’être consciente qu’il n’y avait aucune résistance du tout – il y avait un accueil généralisé – qui a changé à un moment donné, pour une très bonne raison avec laquelle j’avais énormément de sympathie. »

Tilda Swinton a fait un bon travail dans le rôle mais il est dommage que ce personnage n’ait pas été incarné par un acteur asiatique qui en aurait fait un portrait plus juste. Mais Swinton semble en avoir fini avec le rôle. Le personnage n’apparaitra pas dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et elle ne sera pas non plus dans la série animée What If… ?

Source : Variety / Crédit ©Disney