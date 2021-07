Box Office US : Fast & Furius 9 domine le week-end du 4 juillet

Sans surprise, Fast & Furius 9 domine le week-end du 4 juillet au Box Office américain.

Avec les cinémas qui rouvrent pleinement depuis quelques semaines aux Etats-Unis, le public revient dans les salles obscures. Généralement, le week-end du 4 juillet est un des plus gros week-ends au box office de l’année aux Etats-Unis. Evidemment, avec la pandémie qui n’est pas encore terminée (20% des salles sont encore fermées), les choses ne sont pas revenues complètement à la normale mais c’est bien mieux que l’an dernier.

Au total, ce sont 71 millions de dollars qui ont été récoltés tous films confondus contre 150 à 200 millions de dollars d’habitude pour ce week-end de fête nationale américaine. Mais cela reste le troisième meilleur week-end depuis le début de la pandémie. L’année dernière, avec la majorité des salles fermées, seul 1,5 million avait été récolté.

Cette semaine, trois nouveaux films sont sortis : le film d’animation familial Boss Baby 2: Une Affaire de Famille, le thriller American Nightmare 5 : Sans Limites et la comédie satirique Zola. Trois films très différents mais qui n’arrivent pas à battre Fast & Furious 9 qui règne en maitre sur le BO américain.

Pour son second week-end, Fast & Furious 9 garde la tête avec 24 millions récoltés et devrait finir ce week-end prolongé avec un total de 125,8 millions de dollars ce lundi. Au niveau mondial, le film en est à 374 millions. Ce lundi, le film devrait atteindre les 500 millions dans le monde ce qui fera de lui le premier film à dépasser cette barre depuis 2019.

En seconde position, on trouve Boss Baby 2 qui s’en sort avec 17,3 millions de dollars pour son week-end de lancement. Pour rappel, l’original avait débuté à 50 millions et avait terminé sa course à 175 millions de dollars aux Etats-Unis et 527 millions dans le monde. On notera également que Boss Baby 2 est aussi disponible en streaming pour les abonnés de la plateforme d’Universal Studios, Peacock.

Pour compléter le podium, American Nightmare 5, s’en tire avec 12,75 millions sur les trois jours et devrait atteindre les 15, 86 millions ce lundi. Ces chiffres sont très bas pour cette franchise d’horreur dystopienne, mais ils sont en accord avec les attentes liées au covid. Généralement, cette franchise fait un démarrage entre 20 et 30 millions.

Pour finir, la troisième nouveauté de la semaine, Zola, fait un démarrage à 2,4 millions dans 1468 salles et en remplissant les salles Art House à New York, Los Angeles et Atlanta. Ce film est une production des studios indépendants A24 (Lady Bird, Minari, Uncut Gems) qui a fait sensation à Sundance en 2020. Etant donné les circonstances, c’est un bon démarrage pour le film dont le studio a décidé de retarder sa sortie plutôt que de le lancer en streaming. Zola a été réalisé par Janicza Bravo et est inspiré par un Twitter Thread épique sur un voyage en Floride qui a pris une tournure complètement folle.

On notera aussi que Sans un Bruit 2 reste solide et récolte 4,2 millions pour son sixième week-end dans les salles américaines.

Source : Variety / Crédit ©Universal