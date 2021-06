Loki : Tom Hiddleston explique la chronologie après Avengers Endgame (teaser)

Un nouveau teaser montre où se retrouve Loki après s’être échappé avec le Tesseract et Tom Hiddleston explique la version du personne qui se trouve dans la série.

Après que le Dieu de la Malice se soit mêlé du temps et a brisé la réalité avec un Tesseract volé dans Avengers: Endgame, la star Tom Hiddleston dit que Loki est « très confus et déstabilisé » lorsque nous le verrons ensuite dans la série originale de Marvel Studios sur Disney+.

Comme le montre le spot posté sur le Twitter officiel de la série, juste après s’être échappé, Loki est immédiatement arrêté par l’agent Michael M. Mobius (Owen Wilson) et la Time Variance Authority et il risque d’être effacé de la réalité pour ses crimes contre la chronologie sacrée qu’est l’univers cinématographique Marvel. Ce « Variant Loki » devra aider l’agent Mobius et la TVA à réparer ce qu’il a brisé à la suite de son invasion contrecarrée de la Terre en 2012 dans The Avengers.

Chaos is on your side ⏳ Marvel Studios’ #Loki starts streaming June 9 with new episodes every Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GOtANhU51n — Loki (@LokiOfficial) June 5, 2021

« Ce Loki est le Loki qui a perdu la bataille de New York à la fin du premier film Avengers. C’est le Loki qui a traversé l’histoire de ce premier film des Avengers », a expliqué Hiddleston à TV Insider. « Il est arrivé sur Terre, il avait le Tesseract, il a été capturé par le SHIELD et emprisonné et a subi de nombreux interrogatoires par Nick Fury de Samuel L. Jackson et Black Widow de Scarlett Johansson, et il invite une armée extraterrestre à attaquer la ville de Manhattan et est vaincu par les Avengers rassemblés. »

« C’est donc ce Loki. Il a été appréhendé et emmené de la tour Stark vers Central Park. Mais comme vous le voyez dans Avengers: Endgame, les Avengers de [2023] sont remontés dans le temps jusqu’en 2012 pour changer les choses. » C’est alors qu’un Hulk en colère (Mark Ruffalo) provoque une distraction qui permet à Loki de mettre la main sur le Tesseract abandonné, qu’il utilise pour ouvrir un portail et disparaître à travers le temps et l’espace. « Là où il va ensuite, c’est là que nous commençons [dans Loki]. »

Rendez-vous donc le 9 juin sur Disney+ pour les aventures spacio-temporelles de Loki.

Source : Insider / Crédit ©Disney/Marvel