Doctor Strange 2 : Comment Indiana Jones a inspire le scénariste

Le scénariste Michael Waldron a révélé ses inspirations réelles pour le Sorcier Suprême dans son prochain film Doctor Strange 2.

Le scénariste Michael Waldron (également showrunner de Loki) a eu la chance de travailler sur le scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, second volet de la saga Doctor Strange dans l’univers de Marvel. Ce dernier a récemment révélé les personnes qui l’ont inspiré pour écrire le film et développer le personnage principal. Parmi ces inspirations, on trouve le chef Anthony Bourdain (décédé en 2018) et Harrison Ford.

« Je me suis tourné vers [le documentariste de voyage et le chef] Anthony Bourdain », a déclaré Waldron à Vanity Fair dans une nouvelle interview. « Strange est un élitiste en tant que neurochirurgien et sorcier. Anthony Bourdain était un homme du peuple, mais il y avait cet intellect intense. On avait toujours l’impression qu’il pouvait éviscérer n’importe qui avec ses mots à tout moment. Mais pourtant, Anthony Bourdain n’a jamais vraiment frappé. C’était le premier ingrédient du ragoût du docteur Strange. »

Et comme Bourdain, Strange voyage partout : « Anthony Bourdain a été partout, il a tout vu. Qu’est-ce qui vous surprend à ce stade ? Je pense que pour tous les héros du MCU, dans un monde post-Endgame, comment vous mobilisez-vous pour combattre les méchants des films solo après avoir combattu Thanos ?» a demandé le scénariste.

Aux côtés de Bourdain, Waldron a également trouvé l’inspiration dans un héros d’action particulièrement adoré de la culture pop – le personnage emblématique d’Indiana Jones joué par Harrison Ford. Waldron a décrit Strange comme étant « Indiana Jones avec une cape », comparant Strange qui se fait tabasser dans le premier film aux altercations désordonnées de Ford à l’écran, ajoutant « c’est un héros qui peut prendre un coup de poing. Ces gars se font botter le cul »

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est prévu pour le 25 mars 2022.

Source : Glamour / Crédit ©Marvel/Disney.