The Falcon and The Winter Soldier : Changement de nom possible pour la saison 2

Si la série The Falcon and The Winter Soldier obtient une saison 2, elle pourrait changer de titre.

La série The Falcon and The Winter Soldier pourrait subir un changement de titre si jamais Disney+ décide de commander une saison 2. Pour pas mal de fans, le titre est un peu trop long mais ce ne serait pas la raison pour laquelle il changerait.

Selon Charles Murphy de Murphy’s Multiverse, la production a des plans au cas où la série continue au-delà de la saison 1 : « À la fin de la première saison, [Bucky Barnes et Sam Wilson] vont avoir vécu quelque chose de traumatisant et ils seront différents. Il y avait certainement à un moment donné un plan pour une deuxième saison … S’ils ont la saison deux, cela ne s’appellerait pas The Falcon and the Winter Soldier saison 2, ce serait une chose thématique liée avec un nom différent. »

Les fans de MCU espèrent voir Sam Wilson hériter du titre de Captain America. Steve Rogers a transmis le bouclier emblématique à Wilson à la fin du film Avengers : Endgame, mais The Falcon and the Winter Soldier s’occupera des complications de cet événement. Si Wilson est le vrai Captain America à la fin de la saison 1, la saison 2 aura certainement besoin d’un changement de titre. Mais est-ce que Marvel Studios utilisera le nom de Captain America pour une série ?

The Falcon and The Winter Soldier était encore en plein tournage quand la pandémie de COVID-19 a forcé l’arrêt de la production. Il a été révélé que WandaVision pourrait reprendre son tournage cet été, peut-être que ce sera le cas pour The Falcon and The Winter Soldier.

La série est censée démarrer sa diffusion au mois d’août, on attend de voir si Disney+ maintient son plan initial.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Marvel