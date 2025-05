The Last of Us saison 2 : Moment pivot pour Dina et Ellie et Isaac fait son entrée (spoilers)

Dina partage une nouvelle importante dans un moment pivot avec Ellie et Isaac joué par Jeffrey Wright fait son entrée dans la saison 2 de The Last of Us. Spoilers.

La relation de Dina (Isabela Merced ) et Ellie (Bella Ramsey) est enfin passée au niveau supérieur dans The Last of Us.

Dans l’épisode 4 de la saison 2, Les deux survivantes en quête de vengeance (RIP Joel) ont passé la majeure partie de leur première journée à Seattle à explorer la ville et à essayer de trouver le meilleur moyen de retrouver Abby tout en rassemblant des indices sur le conflit compliqué entre le WLF (Front de Libération de Washington alias les Wolves) et les Séraphites. Elles remarquent un indicatif d’appel WLF sur le satellite de la station de radio et décident de commencer leur recherche d’Abby là-bas, mais les choses ne tardent pas à mal tourner…

À l’intérieur de la station de radio, elles trouvent les corps éventrés de plusieurs soldats du WLF pendus au plafond. Elles sont à peine capables de réaliser que cela a été fait par les Séraphites lorsqu’une autre vague de soldats WLF envahit la pièce. Elles parviennent à s’échapper de la station de radio (après avoir tué deux soldats dans le processus) mais ont toujours le WLF à leurs trousses, alors elles descendent dans les tunnels de transit, qui sont rapidement envahis par les infectés.

Ellie est finalement obligée de révéler son immunité à Dina lorsqu’elle doit la sauver d’un infecté, alors qu’elles s’échappent. Cependant, Dina n’est pas facile à convaincre et tient Ellie sous la menace d’une arme pendant la majeure partie de la nuit pour s’assurer qu’elle ne se transforme pas. Dina se met à pleurer quand elle réalise qu’Ellie dit la vérité et qu’elle est bien immunisée. Abasourdie, Dina révèle alors qu’elle est enceinte du bébé de Jesse.

Elle lâche son arme et embrasse Ellie, et les deux jeunes femmes partagent un moment d’intimité à la fois physique et émotionnelle alors qu’elles révèlent enfin leurs véritables sentiments l’une pour l’autre.

« Je l’ai tellement apprécié, parce que vous ne voyez pas vraiment cela dans beaucoup de contenu saphique », a déclaré Isabela Merced, qui joue Dina, à Deadline à propos de la lenteur pour arriver à ce point de leur relation. « Je pense que beaucoup de gens sexualisent trop le contenu saphique dans les films – dans les médias, je suppose, en général. Je suis donc vraiment heureuse qu’on est pris notre temps. »

Dans le jeu, la relation d’Ellie et Dina est consolidée plus rapidement puisqu’elles sont déjà ensemble avant de quitter Jackson pour Seattle.

Cet épisode est aussi un moment d’affirmation pour Dina qui tente d’explique sa sexualité à Ellie. « Craig [Mazin] n’est pas une personne queer, mais l’étant moi-même, j’ai compris d’où elle venait », dit Merced à propos de son personnage. « Je ne pense pas que ce soit si clair. Avec Dina, il était important de montrer ce conflit en elle, alors qu’Ellie est beaucoup plus assurée. Ellie en a toujours été sûre. Dans ce monde où ça n’existe pas vraiment, Pride et toute la communauté LGBTQ+, elle navigue à l’aveugle, sans conseils. Elle ne connaît probablement même pas le mot bisexuel. Il n’y a vraiment pas d’étiquette ici. Donc sans avoir cette feuille de route, je ne sais même pas si elle pense que c’est une option, ce qui est fascinant. »

Isaac fait son entrée

Cet épisode fut aussi l’introduction d’un nouveau personnage dans la série, connu des joueurs. En effet, l’excellent Jeffrey Wright (Westworld) a fait ses débuts dans la série dans le rôle d’Isaac Dixon, le même personnage qu’il double dans The Last of Us Part II, sorti sur PlayStation 4 en 2020. Dans la chronologie actuelle, Isaac est le chef des Wolves.

Abby (Kaitlyn Dever) et son équipe – Owen (Spencer Lord), Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle) et Manny (Danny Ramirez) – sont tous membres de ce groupe fortement militarisé, qui a repris la ville de Seattle, Washington, à la FEDRA (Agence fédérale de réponse aux catastrophes) à un moment donné après l’apocalypse du Cordyceps.

Les Wolves, sont désormais en guerre contre les Séraphites, un autre groupe local à Seattle mais beaucoup plus religieux. Pour leurs ennemis, ils sont connus sous le terme plus péjoratif de « Scars », en référence aux cicatrices cérémonielles gravées sur leurs visages.

Dans le jeu, on ne sait pas grand-chose de la vie d’Isaac avant qu’il accède au statut de chef de guerre, mais le quatrième épisode de la saison 2 contient deux scènes qui offrent plus d’informations aux fans de longue date de The Last of Us et aux nouveaux venus dans la série.

La première scène d’Isaac dans l’épisode se déroule à Seattle en 2018, 11 ans avant l’odyssée de vengeance d’Ellie et Dina. FEDRA maintient toujours le contrôle de la zone de quarantaine de la ville, similaire au régime au sein de la QZ de Boston où nous avons rencontré pour la première fois Joel (Pedro Pascal) et Ellie dans la saison 1.

À un moment donné, Isaac, est devenu un sergent de haut rang pour FEDRA qui dirige un escadron de soldats en patrouille, dont l’un est interprété par Josh Peck (Drake & Josh) et un autre par Ben Ahlers (The Gilded Age). D’après les indices issus de la conversation qui a lieu dans le camion de patrouille, le WLF et les Séraphites sont tous deux de plus en plus nombreux.

Isaac explique comment FEDRA a commencé à traiter les citoyens de Seattle d’« électeurs » pour se moquer d’eux après leur avoir retiré leur droit de vote. (Ce n’est pas différent de la façon dont les Wolves appellent les Séraphites des « scars ».) Vous entendez instantanément comment les choses ont changé en lui, mais il montre ses cartes quelques instants plus tard.

Des membres du WLF, dirigés par une femme nommée Hanrahan (Alanna Ubach d’Euphoria), ont mis en place un blocus. Lorsqu’Isaac sort pour les saluer avec un soldat (Ahlers) qu’il choisit pour le rejoindre, il se retourne contre les FEDRA restants en les enfermant dans le camion avec des grenades actives.

Dans la chronologie actuelle, on voit Isaac torturer un Séraphite capturé pour obtenir des informations sur les prochains mouvements de son groupe. Le soldat joué par Ahlers est désormais un membre fidèle du WLF et Isaac a gravi les échelons jusqu’au rang de leader à ce stade.

Dans le jeu, Isaac s’est avéré être un leader impitoyable qui s’est montré hostile envers la plupart des étrangers, y compris les Séraphites, qui suivent les enseignements d’une femme prophète. Des violences éclatent rapidement entre les deux groupes, les poussant à une guerre totale. Quand on voit Isaac dans la série torturer un Séraphite, les deux camps ont commis tellement d’actes atroces qu’il est difficile de distinguer quel événement est devenu le point de non-retour.

Dans le podcast officiel de la série, les créateurs Neil Druckmann et Craig Mazin tease que toute cette histoire se poursuit dans la troisième saison. « La question est : que poursuit Isaac ? dit Mazin. « Ces questions sur cette guerre ne trouveront peut-être pas de réponse complète cette saison. Il y aura quelques mystères. »

The Last of Us continue lundi prochain sur Max.

Source : Deadline, EW / Crédit ©HBO