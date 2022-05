Moon Knight : Des crossovers MCU coupés et pas de saison 2 pour le moment

Mohamed Diab a coupé des crossovers entre Moon Knight et le MCU et pas de saison 2 prévue pour le moment. Spoilers.

Au moment du lancement de Moon Knight, le réalisateur Mohamed Diab avait prévenu que la série serait dans sa bulle. Même si techniquement, elle fait partie du MCU, la série se tient sur elle-même et n’est pas directement connectée au reste du multivers.

Alors même qu’Arthur Harrow (Ethan Hawke) menace de déchaîner le jugement mortel de la déesse Ammit (Saba Mubarak) sur le monde – une menace de niveau Avengers, Moon Knight reste à part. Cette menace a été arrêtée par Marc Spector / Steven Grant (Oscar Isaac), Layla devenue la super-héroïne égyptienne Scarlet Scarab (May Calamawy ) et le dieu de la lune Khonshu (F. Murray Abraham) sans l’aide des Avengers.

Cela fait de Moon Knight la première série Marvel à ne pas présenter de stars de l’univers expansif, rompant avec les attentes de caméos ou de crossovers habituels. Mais à l’origine, Marvel avait d’autres plans : le réalisateur Mohamed Diab révèle que Moon Knight a abandonné au moins deux crossovers avec le MCU.

« Nous avions la liberté de le placer à tout moment. Je veux dire que dans la toute première scène, il y avait un crossover, et la toute dernière scène, il y avait un crossover », a révélé Diab à Variety. « Mais au fur et à mesure que l’histoire se développait et que nous continuions à changer les scripts, nous nous sommes dit: « Nous n’avons pas besoin de ça. » C’était une décision collective. Et puis je n’arrêtais pas de penser : c’est une règle. Il doit y avoir une scène à la fin qui nous relie au MCU.»

Les fans s’attendaient à des apparitions de personnages ou à des scènes post-crédits mettant en place des suites ou d’autres histoires, mais Moon Knight est autonome, c’est une série limitée de six épisodes. Le final se termine par une révélation avec une scène post-générique qui introduit un autre alter-égo de Marc : Jake Lockley, qui pourra ou non refaire surface dans le MCU plus large. Mais cela ne signifie pas nécessairement que c’est une mise en place pour une seconde saison.

« Nous ne savons pas s’il y aura une prochaine saison. Marvel ne suit pas une voie conventionnelle, donc même s’ils aiment le personnage et veulent étendre le monde, cela pourrait être la saison 2, cela pourrait être un film autonome, ou il peut rejoindre le voyage d’un autre super-héros », a déclaré Diab dans une autre interviewa à Deadline. « Je n’en sais pas plus que les fans. Nous n’avons jamais discuté de la saison 2, mais un jour il y aura une extension, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. »

Pour finir, il confie à Variety : « Le meilleur compliment que nous recevons sur la série, c’est quand les gens nous disent : ‘Cela ne ressemble pas à une série Marvel. Cela ressemble à une série autonome qui semble plus dramatique, plus sombre, plus ancrée.’ J’ai l’impression que nous avons réussi à amener Marvel davantage dans notre coin. [Je suis] tellement fier et heureux. »

Diab n’a pas révélé quels étaient les crossovers qui étaient prévus, on ne sait donc pas quels personnages du MCU auraient pu apparaitre dans Moon Knight.

Les six épisodes de Moon Knight sont disponibles sur Disney+.

Source : Deadline et Variety / Crédit ©Disney+