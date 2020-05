Space Force : Bande-annonce de la série Netflix de et avec Steve Carell

Découvrez la bande-annonce de la série Netflix Space Force avec Steve Carell et Lisa Kudrow.

Des le 29 mai, Netflix diffusera Space Force, une nouvelle série du co-créateur de la version américaine de The Office. La série a été co-créée par Steve Carell et Greg Daniels et est décrite comme une comédie hilarante sur le monde du travail d’un nouveau genre où les enjeux prennent des dimensions démesurées, et où les ambitions planent tout aussi haut.

La bande-annonce a été dévoilée et elle est à voir en fin d’article. Une affiche est aussi à découvrir.

Pilote émérite rêvant de diriger l’Air Force, le général Mark R. Naird (Steve Carell) n’en revient pas quand on lui propose de prendre la tête de la nouvelle Space Force, la sixième branche des forces armées américaines. Sceptique mais dévoué, Mark emmène sa famille vivre sur une base militaire reculée du Colorado. Entouré d’une équipe haute en couleur composée de scientifiques et d' »hommes de l’espace », il est chargé par la Maison-Blanche d’envoyer de toute urgence des Américains sur la Lune (une fois n’est pas coutume) pour assurer la suprématie du pays dans l’espace.

La série met en vedette John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome et Ben Schwartz ainsi que Lisa Kudrow, Jane Lynch, Fred Willard, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow et Don Lake. Howard Klein (The Office) assure la production exécutive pour 3 Arts Entertainement, tandis que Greg Daniels occupe le poste de showrunner.

Space Force arrive le 29 mai sur Netflix.

Space Force – Bande-annonce