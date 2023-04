Dexter : Michael C. Hall ouvert à un retour dans l’un des spin-offs

Michael C. Hall est ouvert à un retour dans l’un des spin-offs de Dexter en préparation.

Michael C. Hall est toujours prêt à revenir en tant que Dexter Morgan. L’acteur a récemment joué le personnage dans Dexter: New Blood, une série écrite par Clyde Phillips dans le but de rectifier les erreurs de la saison finale originale qui s’est faite sans Phillips.

Bien que Dexter rencontre une fin malheureuse dans New Blood, l’acteur a déclaré lors d’une convention ce week-end qu’il était définitivement prêt à revenir d’une manière ou d’une autre, en particulier dans l’un des spin-offs que Showtime serait en train de développer.

« Je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour moi de jouer un jeune Dexter à ce stade [rires] », a déclaré Hall à propos de reprendre le rôle dans une série préquelle. « Je pense que c’est trop tard avant même que nous commencions à tourner la série, mais je suis ouvert à la possibilité d’être impliqué. C’est un peu théorique à ce stade, mais je suis curieux de voir ce qu’ils proposent. »

« J’ai appris à ne jamais dire jamais, mais j’ai l’impression que toute nouvelle exploration du monde de Dexter se produira probablement à la télévision, même s’ils font des films pour des trucs de télévision », a ajouté l’acteur lorsqu’on lui a posé des questions sur un film potentiel. Hall était présent à Steel City Con avec ses co-stars de Dexter Julie Benz (Rita) et Jennifer Carpenter (Debra).

Il a été dit que Showtime réfléchissait à diverses idées sur les directions à prendre pour la franchise, qu’il s’agisse d’une série « Young Dexter » ou de se concentrer sur certains des personnages les plus populaires de la série.

En plus d’une série centrée sur un jeune Dexter, une autre série mettant en vedette le Trinity Killer/Arthur Mitchell (John Lithgow) – le grand méchant de la saison quatre – est une option qui serait en préparation. Bien que Showtime n’ait pas encore confirmé de plans de retombées, le patron de Showtime, David Nevins, a déclaré publiquement qu’il travaillait activement sur l’avenir de la franchise.

Source : ComicBook / Crédit ©Showtime