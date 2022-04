The Witcher saison 3 : Début de tournage pour la série Netflix (image et synopsis)

Découvrez une première photo de tournage pour la saison 3 de The Witcher avec les stars Henry Cavill, Freya Allen et Anya Chalotra ainsi qu’un synopsis.

La saison 3 de The Witcher a officiellement commencé sa production avec une nouvelle image de plateau montrant les stars Henry Cavill, Freya Allen et Anya Chalotra prêts à filmer les nouvelles aventures de Geralt, Ciri & Yennefer. On les découvre tous les trois de dos, assis sur leur chaise, en costumes, attendant sagement, dans un paysage neigeux, qu’on leur dise « Action ! ».

We’re also excited to reveal the official plot summary for the upcoming season…#TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

La saison 2 de The Witcher a vu Geralt rencontrer enfin Ciri et l’emmener chez lui à Kaer Morhen, où les sorciers sont nés et entraînés à combattre des monstres. Pendant son séjour, Geralt doit préparer Ciri aux dangers à venir tout en découvrant ses pouvoirs plus sombres qui pourraient potentiellement plonger le monde dans le chaos. Pendant ce temps, Yennefer se révèle avoir survécu à la bataille de Sodden et cherche à être libérée de son emprisonnement par les elfes et à retrouver ses pouvoirs.

En plus de cette image, un premier synopsis pour la série a été posté indiquant que le trio restera ensemble durant la saison 3 :

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Centra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours. »

On ne sait pas encore quand la saison 3 de The Witcher sortira. La première saison de a série a débuté en 2019, tandis que la deuxième saison a fini par sortir en 2021, après que la production ait été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

Crédit ©Netflix