Morbius : Jared Leto a vraiment utilisé un fauteuil roulant durant le tournage

Jared Leto a utilisé un fauteuil roulant durant le tournage de Morbius parce que c’est Jared Leto.

Jared Leto est connu pour tout donné lorsqu’il incarne un personnage et il semble que Morbius ne soit pas différent. Leto a tendance à se la jouer « méthode », ce qui signifie qu’il reste dans la peau du personnage durant tout le tournage, même entre les prises. Pour Morbius, il est allé jusqu’à utiliser un fauteuil roulant pour faciliter ses déplacements sur le tournage.

En discutant du film avec Uproxx le réalisateur Daniel Espinosa a confirmé cette information, notant que Leto avait initialement commencé à utiliser des béquilles pour se déplacer sur le plateau lorsqu’il avait besoin de faire des choses comme utiliser les toilettes. Cependant, cela lui prenait tellement de temps qu’ils ont fini par lui donner un fauteuil roulant pour se déplacer et accélérer les choses.

« Parce que je pense que ce que Jared pense, ce que Jared croit, c’est que d’une manière ou d’une autre la douleur de ces mouvements, même quand il jouait Michael Morbius normal, il en avait besoin, parce qu’il a eu cette douleur toute sa vie », a-t-il déclaré. « Même si, quand il est vivant et fort, cela doit faire une différence. Hé, mec, ce sont les processus des gens. »

Pour Jared Leto, c’est un comportement plutôt normal. L’acteur est connu pour son « method acting » dans toute une variété de films. Il a pris du poids pour Chapitre 27, en a perdu pour Dallas Buyers Club, il a aussi perdu du poids pour Requiem for a Dream et est resté abstinent, il a porté des lentilles de contact aveuglantes pour Blade Runner 2049. Et le pire est pour Suicide Squad où il a envoyé des sex toys, des préservatifs usagés et des animaux morts à ses collègues acteurs.

Morbius a récemment été lancé avec des critiques principalement négatives de la part des critiques et des fans. Cependant, le film s’en sort plutôt bien au box-office US ayant récolté 39,1 millions de dollars lors de son premier week-end.

Morbius est actuellement en salles.

Source : Uproxx / Crédit ©Sony