Les Gardiens de la Galaxie 3 détient un record inédit pour un film du MCU

Les Gardiens de la Galaxie 3 n’est pas encore sorti qu’il enregistre déjà son premier record, dans la catégorie effets spéciaux.

Alors que la majorité des films du MCU reposent sur des effets spéciaux et autres fonds verts, s’il y a bien quelqu’un qui ne fait pas les choses comme les autres chez Marvel, c’est James Gunn, puisque visiblement, la production de ses films repose sur beaucoup d’effets prosthétiques et de maquillage.

En effet, le réalisateur de la saga Les Gardiens de la Galaxie vient d’annoncer que son film, en production compte le record du plus de maquillage et d’effets spéciaux prosthétique, battant le film le Grinch qui était jusqu’ici détenteur du titre.

C’est à travers un tweet que le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 3 a annoncé cela, tout en félicitant sa team :

Just heard from our makeup folks at @LegacyEffects that yesterday #GotGVol3 officially passed the World Record for “the most makeup appliances created for a single production” (surpassing The Grinch). Congrats, guys! Thanks for keeping practical effects alive!

— James Gunn (@JamesGunn) April 4, 2022