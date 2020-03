Mourir Peut Attendre : Comment le film est connecté aux précédents James Bond de Daniel Craig

Le réalisateur Cary Fukunaga confie comment Mourir Peut Attendre est connecté aux précédents films James Bond de Daniel Craig.

Hier, on a appris que la sortie du film Mourir Peut Attendre était repoussée au mois de novembre à cause du Coronavirus. Cependant la promo du film était enclenchée puisqu’il devait sortir le mois prochain.

Alors que Daniel Craig jouera le personnage pour la cinquième et dernière fois, les quatre films précédents suivent plus ou moins le même arc narratif comme jamais auparavant. Mourir Peut Attendre sera donc en quelque sorte la conclusion de ce James Bond en particulier avant qu’il ne soit rebooté avec un autre acteur.

Récemment, le réalisateur Cary Fukunaga a discuté de la manière dont les films avec Craig sont liés : « Je pense que c’était définitivement une approche collective de l’élaboration de l’histoire, » dit-il par rapport à l’arc en général.

Mais pour le cinéaste, le lien est avant tout émotionnel et psychologique : « Mais je pense que l’émotivité était quelque chose qui m’intéressait et que je voulais explorer, et [je] voulais approfondir la psychologie de Bond après la tragédie de sa relation avec Vesper Lynd [Eva Green] dans Casino Royale. Et maintenant, avec la nouvelle relation, avec Madeleine Swann, comment gère-t-il tout ce bagage dans cette nouvelle relation. »

Ce qui connecte ainsi les films, ce sont les relations que James Bond a avec les femmes et l’impact qu’elles ont sur lui.

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, FLeabag).

Au casting on trouve également Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Le film, prévu initialement pour le 8 avril 2020 sortira finalement au Royaume-Uni le 12 novembre et aux États-Unis le 25. Pour le moment aucune date pour la France n’a été annoncée.

Source : Fandango / Crédit ©SonyPictures