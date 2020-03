Batman : Une Batmobile plus sobre pour Robert Pattinson (photos)

La Batmobile du nouveau Batman sous les traits de Robert Pattinson se dévoile officiellement grâce à Matt Reeves

Après le costume et les premières photos de Robert Pattinson en Batman, le réalisateur de ce nouvel opus consacré à l’homme chauve-souris de l’univers DC dévoile des images officielles de la célèbre Batmobile tirées du films.

Loin de concepts arts et plus proches de photos promotionnelles pour le film, ces images mises en ligne sur twitter par Matt Reeves montrent le véhicule du célèbre millionnaire masqué, sans grosse surprise et assez proche des modèles que nous connaissons tous, tout en étant unique pour sa sobriété.

Un modèle plus réaliste pour Robert Pattinson, dans un environnement assez noir et urbain, peut-être pour donner le ton de ce nouveau Batman sous les traits d’un autre acteur, après l’accueil mitigé par les fans pour Ben Affleck.

Dans ce nouveau Batman, Robert Pattinson joue le rôle-titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

John Turturro sera aussi à l’affiche en Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

The Batman sortira en juin 2021

Crédit photos : ©Warner