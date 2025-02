Les 4 Fantastiques Premiers Pas : Première bande-annonce très rétro-futuriste

Découvrez la première bande-annonce du film Marvel Les 4 Fantastiques Premiers Pas.

Les 4 Fantastiques vont enfin faire leurs premiers pas dans le MCU avec un nouveau reboot pour la première famille Marvel. Une première bande-annonce pour le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas a été révélée cette semaine et montre un décor très rétro-futuriste des années 60 comme cela avait précédemment été teasé.

Pedro Pascal incarne Reed Richards (alias Mr. Fantastic), avec Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm (alias la Femme Invisible), Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm (alias la Torche Humaine) et Ebon Moss- Bachrach dans le rôle de Ben Grimm (alias la Chose).

Paul Walter Hauser et Natasha Lyonne sont à bord dans des rôles non divulgués, avec Julia Garner prête à jouer Shalla-Bal, une version féminine du Surfeur d’Argent, et Ralph Ineson pour jouer le grand méchant Galactus.

L’histoire principale du film voit ces héros défendre la Terre contre Galactus, un dieu de l’espace vorace qui a faim de dévorer la planète entière avec l’aide de son héraut, le Surfeur d’Argent.

La bande-annonce présente l’arrivée de Galactus, ainsi qu’un aperçu de la vie quotidienne des Quatre Fantastiques, qui vivent dans l’immeuble Baxter (qui fait fortement penser à la Tour Avengers) avec l’aide de leur robot assistant H.E.R.B.I.E. Sue et Reed réfléchissent à leur premier voyage dans l’espace, qui leur a donné leurs pouvoirs, alors qu’ils envisagent un retour en orbite.

Les images montrent également les capacités de l’équipe avec des scènes de Johnny enflammant tout son corps pour voler à travers la stratosphère et Sue évoquant des champs de force.

Réalisé par Matt Shakman, Les 4 Fantastiques Premiers Pas sortira le 23 juillet dans les salles françaises.

Les 4 Fantastiques Premiers Pas – Bande-annonce VF

Les 4 Fantastiques Premiers Pas – Bande-annonce VOST