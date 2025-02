Jurassic World Renaissance : Scarlett Johansson et Jonathan Bailey face aux dinos

Découvrez la bande-annonce de Jurassic World Renaissance avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali ace aux dinos dangereux.

A quelques jours du Super Bowl, les premières bande-annonces qui seront diffusées durant le match commencent à faire leur apparition sur la toile. Après Les 4 Fantastiques Premiers Pas, c’est au tour de Jurassic World Renaissance de montrer ses premières images. Ce nouveau volet de la franchise voit notamment à son affiche Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali.

Cinq ans après les événements de Jurassic World Dominion, les dinosaures disparaissent à nouveau et la majorité se rassemblent vers le seul climat habitable pour eux, une petite région tropicale autour de l’équateur. C’est là que les personnages de Johansson, Bailey et Ali vont devoir éviter les dinosaures et sauver leur peau.

Dans le film, une société pharmaceutique souhaite obtenir l’ADN des trois plus grands dinosaures de la terre, de la mer et de l’air de cette biosphère pour des raisons scientifiques. Zora Bennett (Johansson) et le capitaine de son navire, Duncan Kincaid (Ali), ont été embauchés pour récupérer cet ADN. Le Dr Henry Loomis (Bailey), paléontologue, est là pour livrer son expertise, tandis que Rupert Friend incarne Martin Krebs, le représentant Big Pharma de cette expédition.

Le problème est que l’endroit où se trouve cet ADN est très hostile. Cette île interdite abrite le premier centre de recherche du Jurassic Park original et toutes les « tentatives infructueuses » sur les dinosaures qui n’ont pas fonctionné pour l’attraction prévue. Ces créatures ont désormais mutées et sont extrêmement dangereuses. Et bien évidemment, une famille (les Delgado) va se retrouver bloquée au milieu de tout ça.

Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer) joue Reuben Delgado, tandis que Luna Blaise (Manifest), David Iacono (L’Eté où je suis devenue jolie) et Audrina Miranda (Lopez vs Lopez) incarnent des membres de sa famille. Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) et Ed Skrein (Deadpool) incarnent les membres des équipages de Zora et Martin.

Réalisé par Gareth Edwards, Jurassic World Renaissance sortira le 4 juillet dans les salles françaises.

Jurassic World Renaissance – Bande-annonce VF

Jurassic World Renaissance – Bande-annonce VOST