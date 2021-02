SAG Awards 2021 : Bridgerton, Le Blues de Ma Rainey, The Crown, Schitt’s Creek – Les Nominations

Découvrez les nominations des SAG Awards qui récompensent les acteurs et actrices d’Hollywood.

Juste après les Golden Globes, ce sont aux SAG Awards de dévoiler leurs nominations. Cette cérémonie récompensent les performances d’acteurs et d’actrices dans les films et séries qui ont le plus séduit les membres du syndicat des acteurs d’Hollywood.

Si certains films et séries confirment leurs statuts de favoris par rapport aux Golden Globes, d’autres titres qui ont été complètement ignorés par la HFPA, ont enfin une chance de briller. On pense notamment à l’excellente série I May Destroy You de Michaela Coel ou encore La Chronique des Bridgerton et Dead to Me qui ont été snobés pour les Golden Globes. Ici, leurs acteurs ont une chance de prix.

Les acteurs de Bridgerton sont rejoints par ceux des autres séries Netflix The Crown et Ozark ainsi que Better Call Saul et Lovecraft Country. Dans les catégories comédie, les castings de Ted Lasso d’Apple TV +, Dead To Me de Netflix, The Flight Attendant de HBO Max, The Great et Schitt’s Creek sont en compétitions. Comme à son habitude, la série de Dan Levy (toujours inédite en France) rafle toutes les nominations puisque non seulement l’ensemble du casting est nommé mais les quatre acteurs principaux reçoivent une nomination individuelle.

D’autres nominations notables du côté du film incluent Chadwick Boseman qui récolte quatre nominations posthumes pour ses rôles dans Le Blues de Ma Rainey et Da 5 Bloods. Minari, le drame coréen américain de Lee Isaac Chung, obtient des nominations pour son ensemble plus des mentions pour Steven Yeun et Youn Yuh-Yung.

Au total, Netflix est en tête puisque le streamers obtient 13 nominations pour ses films et 17 pour ses séries. The Crown est la série dramatique la plus nommée avec 5 citations et le film Le Blues de Ma Rainey est cité 3 fois. Coté série comédie, c’est Schitt’s Creek qui est la plus nommée avec 5 citations.

Cinéma

Meilleur ensemble d’acteurs

Da 5 Bloods

Le Blues de Ma Rainey

Minari

One Night in Miami…

Les Sept de Chicago

Meilleur acteur

Riz Ahmed — Sound of Metal

Chadwick Boseman — Le Blues de Ma Rainey

Anthony Hopkins — The Father

Gary Oldman — Mank

Steven Yeun — Minari

Meilleure actrice

Amy Adams — Une ode Américaine

Viola Davis — Le Blues de Ma Rainey

Vanessa Kirby — Pieces of a Woman

Frances McDormand — Nomadland

Carey Mulligan — Promising Young Woman

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen — Les Sept de Chicago

Chadwick Boseman — Da 5 Bloods

Daniel Kaluuya — Judas and the Black Messiah

Jared Leto — Une Affaire de détails

Leslie Odom, Jr. — One Night in Miami…

Meilleure actrice dans un second rôle

Maria Bakalova — Borat 2

Glenn Close — Une ode Américaine

Olivia Colman — The Father

Youn Yuh-Jung — Minari

Helena Zengel — La Mission

Meilleure équipe de cascadeurs

Da 5 Bloods

Mulan

La Mission

Les Sept de Chicago

Wonder Woman 1984

Télévision

Meilleur ensemble d’acteurs dans une série dramatique

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

Lovecraft Country

Ozark

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman — Ozark

Sterling K. Brown — This Is Us

Josh O’Connor — The Crown

Bob Odenkirk — Better Call Saul

Regé-Jean Page — Bridgerton

Meilleure actrice dans une série dramatique

Gillian Anderson — The Crown

Olivia Colman — The Crown

Emma Corrin — The Crown

Julia Garner — Ozark

Laura Linney — Ozark

Meilleur ensemble d’acteurs dans une série comique

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série comique

Nicholas Hoult — The Great

Dan Levy — Schitt’s Creek

Eugene Levy — Schitt’s Creek

Jason Sudeikis — Ted Lasso

Ramy Youssef — Ramy

Meilleure actrice dans une série comique

Christina Applegate — Dead to Me

Linda Cardellini — Dead to Me

Kaley Cuoco — The Flight Attendant

Annie Murphy — Schitt’s Creek

Catherine O’Hara — Schitt’s Creek

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Bill Camp — The Queen’s Gambit

Daveed Diggs — Hamilton

Hugh Grant — The Undoing

Ethan Hawke — The Good Lord Bird

Mark Ruffalo — I Know This Much Is True

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Cate Blanchett — Mrs. Americav

Michaela Coel — I May Destroy You

Nicole Kidman — The Undoing

Anya Taylor-Joy — The Queen’s Gambit

Kerry Washington — Little Fires Everywhere

Meilleure équipe de cascadeurs

The Boys

Cobra Kai

Lovecraft Country

The Mandalorian

Westworld