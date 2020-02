WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier : Dates de diffusion annoncées

Disney + annonce enfin des dates pour la diffusion des séries Marvel WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier.

WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier ont enfin une date de diffusion. Après le teaser dévoilé durant le Super Bowl, Disney + révèle enfin une date de diffusion pour les séries Marvel. Pas de dates exactes pour le moment, mais au moins un mois de diffusion.

The Falcon and the Winter Soldier sera la première et arrivera bien cet été. La série sera diffusée au mois d’août, quant à WandaVision, elle ne sera pas diffusée avant le mois de décembre. Pour Loki, ce sera courant 2021.

Pour le moment, l’histoire de The Falcon and the Winter Soldier reste floue. On sait que Zemo (Daniel Bruhl) sera de retour. Le personnage a été vu pour la dernière fois dans Captain America Civil War. Un nouveau Captain America devrait aussi être de la partie. La série est écrite par Malcolm Spellman et réalisée par Kari Skogland. Anthony Mackie et Sebastian Stan sont au casting.

Du côté de WandaVision, la série reprendra le format des sitcoms classiques américaines et devrait porter les téléspectateurs dans un délire étrange. Pour en savoir plus sur WandaVision, c’est ici. La série est réalisée par Matt Shakman et écrite par Jac Schaffer. Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles de Scarlett Witch et Vision.

Disney + sera disponible en France dès le 24 mars prochain.

Source : EW / Crédit ©Disney