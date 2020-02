The Mandalorian : La saison 2 en octobre et spin-offs possibles

La saison 2 de The Mandalorian arrivera en octobre et des spin-offs sont peut-être en préparation.

Alors que le public français découvrira officiellement The Mandalorian le mois prochain quand Disney + sera lancée sur le territoire, la fourchette pour la diffusion de la saison 2 se resserre. On savait que la série arriverait l’automne prochain, on sait désormais que ce sera pour le mois d’octobre.

C’est Bob Iger, le président de Disney qui a lui-même annoncé la nouvelle ce mardi. Il a également teasé la possibilité de spin-offs. Pour Iger l’avenir de la franchise Star Wars est à la télévision et confirme que pou l’instant, les films prennent une petite pause.

La série dérivée de Rogue One avec Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor est en pleine préparation, Obi-Wan Kenobi est en hiatus mais devrait reprendre bientôt.

Quant au Mandalorian, Iger a confié qu’il y a plus à venir après la saison 2. Il tease qu’il y a « la possibilité d’infuser de nouveaux personnages » et qu’ils pourraient avoir leurs propres séries.

Dans The Mandalorian, après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l’univers Star Wars. L’intrigue, située entre la chute de l’Empire et l’émergence du Premier Ordre, suit les voyages d’un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

La série sera à voir en France dès le 24 mars 2020. La saison 2 arrivera en octobre prochain.

Source : EW / Crédit ©Disney