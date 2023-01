Deadpool 3 : Hugh Jackman a-t-il révélé le titre du film ?

Hugh Jackman a peut-être révélé le titre de Deadpool 3 dans lequel il reprend son rôle de Wolverine.

En septembre 2022, Ryan Reynolds a confirmé avec désinvolture le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine pour Deadpool 3 de Marvel Studios. Mais cette vidéo n’était que le début.

Dans les semaines et les mois qui ont suivi cette révélation sur Internet, les deux acteurs ont utilisé les réseaux sociaux avec humour pour informer les fans et promouvoir le film qui sortira en 2024.

Maintenant, cette tendance semble continuer avec une nouvelle vidéo de Hugh Jackman qui, apparemment, aurait laissé échapper le titre de Deadpool 3.

Dans une vidéo publiée par Hugh Jackman sur Twitter, la star de Wolverine a mentionné « avoir à passer un an avec lui [Reynolds] à tourner « Wolverine and Deadpool » ».

Puisqu’il a qualifié le film de « Wolverine and Deadpool » au lieu de Deadpool 3, il est possible que ce soit le titre officiel du prochain flm de la trilogie Deadpool.

Ryan Reynolds a ensuite commenté la vidéo de Jackman en répondant « Aussi « Wolverine and Deadpool », mon pote ? »

Also “Wolverine and Deadpool”, bub? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 4, 2023

Non seulement le commentaire de Reynolds soutient la possibilité que Jackman ait dévoilé le titre, mais l’acteur peut également laisser entendre que le film est en fait intitulé « Deadpool and Wolverine », son personnage étant nommé en premier.

Hugh Jackman a ensuite maintenu le débat sur le titre potentiel : « Ça sonne bien, non ? »

It’s catchy, right!? — Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 4, 2023

Alors le film est-il intitulé « Wolverine and Deadpool » ou « Deadpool and Wolverine » ? Il faudra être un peu patient pour avoir confirmation. Ce qui est sûr, c’est que Ryan Reynolds est devenu le roi du marketing quand il s’agit de faire la promo de ses films et autres projets sur les réseaux sociaux.

Alors que Deadpool 3 est, cette fois-ci, sous la bannière Marvel Studios, le studio semble laisser Reynolds faire son truc, comme en témoigne la façon dont il a annoncé le retour de Jackman pour commencer.

Cette nouvelle vidéo de Jackman semble correspondre à la série de révélations humoristiques du duo jusqu’à présent, d’autant plus qu’il se plaignait qu’une chanson du film Spirited de Reynolds est en train de faire le buzz pour les Oscars.

Tous les signes indiquent que cette « erreur » fait partie du plan, et il ne serait pas surprenant que Marvel Studios confirme officiellement le titre dans un proche avenir.

Deadpool 3 arrive en salles le 8 novembre 2024.

Crédit ©DR/20th Century Studios/Marvel Studios