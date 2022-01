Uncharted : Tom Holland dans une scène vertigineuse à bord d’un avion-cargo !

Découvrez une scène impressionnante à bord d’un avion cargo du film Uncharted avec Tom Holland.

Après un nombre important de retards, le film Uncharted de Sony Pictures devrait enfin sortir le mois prochain. Alors qu’une bande-annonce a été dévoilée le mois dernier, le studio a sorti une scène complète du film cette semaine, mettant en vedette Nathan Drake (Tom Holland) dans une bataille à bord d’un avion-cargo !

Évidemment, ceux qui ne veulent pas qu’une séquence complète du film soit gâchée ne voudront pas la regarder, mais pour les fans des jeux vidéo qui pourraient encore avoir des doutes à propos du film, cela pourrait les faire changer d’avis.

Uncharted raconte l’histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire à l’humour vif et piquant, Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg), lors de leur première chasse aux trésors. Inspirée de la célèbre franchise de jeux vidéo, cette épopée d’action et d’aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde », tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.

Au casting, on trouve aussi Antonio Banderas, Sophia Ali (Truth or Dare) et Tati Gabrielle (Les Nouvelles Aventures de Sabrina).

Réalisé par Ruben Fleischer, Uncharted est annoncé pour une sortie le 16 février 2022.

Uncharted – Extrait

Crédit ©Sony