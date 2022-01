Golden Globes 2022 : Pas de stars, pas de tapis rouge, pas de diffusion télé

Pas de stars, pas de tapis rouge, pas de presse et pas de diffusion télé pour les Golden Globes 2022.

C’est une cérémonie de Golden Globes bien morne qui s’annonce pour ce dimanche. Si la remise des pris aura bien lieu le 9 janvier, elle se fera sans le glamour habituel. Mardi, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) a révélé ses plans pour la cérémonie de 2022, qui, selon le groupe, serait une affaire simplifiée et as seulement à cause du variant Omicron.

L’événement se concentrera sur l’annonce des gagnants et la mise en évidence du travail philanthropique de la HFPA, tout en renonçant à un public en direct, à un tapis rouge ou à la présence des médias. La 79e cérémonie annuelle des Golden Globes aura lieu dans leur emplacement habituel au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills. Pour le nombre limité de personnes présentes, le masque et la distanciation sociale seront obligatoires en tout temps.

Les gagnants seront annoncés dans les catégories cinéma et télévision, bien qu’on ne sache pas exactement comment cette information sera transmise au public ; un livestream et/ou des publications sur les réseaux sociaux semblent probables. NBC avait précédemment annulé sa diffusion annuelle des Golden Globes lorsque la HFPA a été critiquée pour son manque de diversité dans ses rangs et des pratiques commerciales douteuses.

Selon un rapport de Variety, la HFPA a contacté des publicistes pour engager des remettants célèbres, mais tout le monde a refusé de participer, faisant ainsi de cette cérémonie de remise des prix sans stars.

L’accent mis sur la philanthropie découle sans aucun doute des efforts de la HFPA pour restaurer son image ternie. Depuis que le groupe s’est enlisé dans la controverse au printemps, ils ont remanié leurs statuts, notamment en matière d’éthique et de code de conduite, de diversité, d’équité et d’inclusion, de gouvernance et d’adhésion.

Le groupe a également intronisé 21 nouveaux journalistes en octobre, sa classe la plus nombreuse et la plus diversifiée à ce jour.

Source : Variety / Crédit ©DR