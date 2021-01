The Mandalorian saison 3 : L’Amiral Thrawn, grand méchant à l’image de Thanos ?

Une théorie de fan suggère que Thrawn pourrait bien être le méchant à abattre dans The Mandalorian mais aussi dans les autres séries Star Wars.

Depuis la fin de la saison 2 de The Mandalorian, les fans se demandent comment évoluera la série dans la saison 3. Une des théories qui circule, concerne l’Amiral Thrawn qui arriverait en grand méchant de la série, mais pas uniquement.

Sur Reddit, l’utilisateur LewdSkeletor1313 a suggéré que le Grand Amiral Thrawn deviendrait un méchant primordial pour toute la franchise, comme Thanos dans les trois premières phases de l’univers cinématographique Marvel. Non seulement Thrawn est un grand méchant à égalité avec Thanos, mais ils sont également tous deux extraterrestres avec une couleur de peau unique. Les comparaisons sont assez faciles.

Le Grand Amiral Thrawn, un officier impérial de Chiss passionné de stratégie et d’art, a été introduit dans Star Wars : Rebels. Il a été évoqué dans le chapitre 13 de The Mandalorian, « The Jedi », comme le méchant qu’Ahsoka Tano poursuivait. Pourrait-il jouer le méchant dans plusieurs séries ?

En premier lieu, on pense qu’il sera forcément le centre de l’attention dans la série Ahsoka puisqu’elle le traque. Sachant que les séries The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et Rangers of the Republic se déroulent au même moment, il n’est pas impossible qu’il soit aussi le sujet de quelques épisodes dans ces séries-là.

Dans l’état actuel des choses, Moff Gideon est le principal méchant de The Mandalorian, mais il serait surclassé par Thrawn. Thrawn et Moff Gideon ont également expérimenté le clonage et le transfert de capacités de Force. Il est possible que nous les voyions même travailler ensemble.

Mais en ce qui concernent d’autres séries, Thrawn n’est pas un méchant possible parce qu’elles ne se déroulent pas au même moment. On pense notamment à Obi-Wan Kenobi, Andor et The Bad Batch qui sont placés avant les événements de la trilogie originale et au moment de The Mandalorian, Obi-Wan et Cassian Andor sont tous deux confirmés comme morts.

La théorie tient donc sur quatre séries, The Mandalorian et ses spin-offs. Ce n’est pas totalement impossible que Thrawn se retrouve à être l’ennemi à abattre dans cet univers partagé. Ce qui est quasi-certain, même si cela n’a pas été confirmé, c’est qu’il soit au moins dans Ahsoka puisqu’elle est clairement à sa recherche.

The Mandalorian est disponible sur Disney+. La série revient à Noël prochain.

Source : Inverse / Crédit ©Disney/Lucasfilm