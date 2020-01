Doctor Who : David Tennant et Matt Smith regrettent l’arrêt des épisodes de Noël

David Tennant et Matt Smith regrettent l’arrêt récent des épisodes de Noel de Doctor Who.

Au fil des années, les épisodes de Noël étaient devenus une véritable tradition pour la série Doctor Who, c’était un événement très attendu par les fans. Mais depuis peu, ces épisodes ne sont plus produits par la BBC.

En effet, depuis que Chris Chibnall a repris les rênes de la série, il n’a pas écrit d’épisode de Noël. L’année dernière, l’épisode spécial était un épisode diffusé durant le jour de l’an et cette année, la saison normale a démarré le 1 janvier, sans épisode spécial.

Ce changement a attristé les fans et ils ne sont pas les seuls puisque cela ne plait pas non plus à David Tennant qui a joué le 10ème Docteur. Durant une discussion avec les fans, auprès de son successeur Matt Smith, la conversation a bifurquée sur les épisodes de Noël.

Smith, a commencé par avouer qu’il aimerait n’apparaître que dans les épisodes de Noël pour le reste de sa vie. Il sentait qu’il y avait quelque chose de magique à apparaître à la télévision pour Noël. Tennant est complètement d’accord avec lui et dit qu’il était très fier de ces moments.

Puis confus, il a ensuite demandé à Smith, ainsi qu’aux personnes présentes dans le public, pourquoi Doctor Who ne fait plus d’épisodes de Noël. « Que se passe-t-il ? » dit-il. Il semble vraiment regretter l’arrêt de cette tradition e la télévision britannique.

Source : Screen Rant / Crédit ©BBC