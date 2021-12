Spider-Man No Way Home : Benedict Cumberbatch n’a pas lu tout le script

Benedict Cumberbatch n’a pas lu le script complet de Spider-Man No Way Home pour éviter les spoilers. Et le Daily Bugle continue sa campagne contre Spidey.

Doctor Strange joue un rôle central dans Spider-Man No Way Home, et pourtant, contrairement à Avengers Endgame, Benedict Cumberbatch n’a pas lu le script complet du film afin qu’il puisse également profiter du film en salle.

Dans une interview à USA Today, lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait partager des détails sur No Way Home, Cumberbatch n’a pas tardé à dire que le presser pour des spoilers était une « impasse ». Non seulement il a un contrat de confidentialité qui l’empêche de révéler les secrets du film, mais il a aussi refusé de lire l’intégralité du scénario de No Way Home.

Selon les mots de Cumberbatch, « Je n’ai pas lu tout le script ! Je l’ai fait exprès parce que je veux juste profité de la balade. » Il semble que même pour Doctor Strange, il y ait quelque chose de magique à découvrir les rebondissements du film Marvel dans les salles.

Ailleurs, la campagne virale du film continue avec un Tik Tok du Daily Bugle qui n’arrête pas de traiter Spider-Man comme un criminel. Sur la vidéo, on voit une jeune stagiaire qui fait par de phénomène étrange dans la ville de New York avec des éclairs et une tempête de sable. Elle pense que des super-vilains sont de retour en ville mais elle reçoit ensuite un appel de son patron (J. Jonah Jameson) qui lui dit de dire que c’est la faute de « la Spider-Menace qui essaie de faire croire que c’est la faute de Super-vilains »

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned, Jon Favreau en tant que Happy et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

Crédit ©Sony/Marvel Studios