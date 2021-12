Matrix Resurrections : Neo continue de se battre dans un spot TV

Neo continue de se battre dans un spot TV plein d’action pour le film Matrix Resurrections.

Le dernier spot télévisé du film de science-fiction The Matrix Resurrections, qui s’intitule à juste titre «Fighting», offre plusieurs aperçus de nouvelles séquences pleines d’action, ainsi que d’autres images oniriques et surréalistes qui ont jonché le matériel de marketing jusqu’à présent.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprennent leurs rôles respectifs de Neo et Trinity, le couple se retrouvant à nouveau en train de se battre pour la liberté dans un monde numérique.

Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles de Neo et Trinity, le casting comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus?eil Patrick Harris (Gone Girl, How I Met Your Mother), Jessica Henwick (Game of Thrones), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter, Looking), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski.

Matrix Resurrections sortira en salles à partir du 22 décembre 2021

Matrix Resurrections – Spot TV – Fighting

Crédit ©Warner Bros