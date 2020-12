Mourir Peut Attendre : Le film pourrait encore être repoussé

La sortie du prochain James Bond, Mourir Peut Attendre, pourrait encore être repoussée.

La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages et les studios de cinéma font se qu’ils peuvent pour que leurs films soient vus par le plus grand nombre. Parmi les gros films très attendus se trouve, le prochain James Bond, Mourir Peut Attendre.

Pour le moment, le film est prévu en salles en avril de l’année prochaine, mais il semble que d’autres retards pourraient être attendus car selon Variety, les partenaires financiers ne veulent pas que le film soit le premier blockbuster à sortir après la crise sanitaire que nous traversons.

En plus de cela, en attendant de connaître la logistique du déploiement des vaccins, il est fort possible que le public ne se sente toujours pas à l’aise de retourner en salles dès le mois d’avril prochain. Variety souligne le fait que le public de James Bond est généralement plus âgé et est un peu plus réticents à retourner dans les salles de cinéma alors que le virus circule encore. Le film se retrouverait ainsi encore repoussé.

Pour le moment, il ne semble pas que le film sortira en streaming, il reste un film capable de rapporter gros et les investisseurs ne veulent pas passer à coté d’un succès en salles. Et sachant que c’est le dernier film pour Daniel Craig, il sera dommage que ça se termine avec une sortie en streaming et pas sur grand écran.

Notez que pour l’instant, MGM et Universal n’ont pas changé la date de sortie. L’information vient d’une analyse de Variety qui pense qu’il y a de fortes chances que la date change à nouveau. On attend une annonce officielle des studios.

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir Peut Attendre est pour le moment toujours annoncé pour le 31 mars 2021 en France.

Source : Variety / Crédit ©MGM/Universal