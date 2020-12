Le Seigneur des Anneaux : 20 acteurs de plus annoncés au casting

Amazon Studios annonce l’arrivée de 20 acteurs au casting de la série Le Seigneur des Anneaux.

Amazon Studios a annoncé cette semaine vingt noms d’acteurs et actrices rejoignant le casting de la série Amazon Original basée sur les romans Le Seigneur des Anneaux J.R.R. Tolkien. Ceux-ci rejoignent la liste des noms dévoilée en janvier 2020 et participent au tournage actuellement en cours en Nouvelle-Zélande.

Parmi eux, on retrouve Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

Aucune information sur les personnages qu’ils interprètent n’a été communiquée.

Ils rejoignent Simon Merrells, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

J.D. Payne et Patrick McKay, les producteurs exécutifs et scénaristes de la série, seront épaulés par Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, Jurassic Park : Fallen Kingdom), qui réalisera les deux premiers épisodes et interviendra lui aussi en tant que producteur exécutif, avec sa partenaire Belén Atienza.

Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Stranger Things) complètent la liste des producteurs exécutifs.

Amazon a déjà renouvelé la série pour une saison 2 pour l’adaptation tentaculaire des romans de J.R.R. Tolkien.

