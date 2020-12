Grey’s Anatomy saison 17 : Retour d’un autre personnage adoré (spoilers)

La saison 17 de Grey’s Anatomy offre un autre retour d’un personnage adoré des fans. Spoilers.

Meredith Grey se bat toujours pour sa vie dans Grey’s Anatomy et ses collègues et amis médecins font aussi tout pour la soigner. Et alors qu’elle est toujours dans un état comateux, Meredith continue de visiter cette plage qui ressemble à un purgatoire, cette plage où elle a vu son défunt mari Derek dans les premiers épisodes de la saison.

Dans le quatrième épisode, Meredith a revu son vieil ami George O’Malley (T.R. Knight), un personnage parti bien trop tôt qui reste cher aux cœurs des fans et de son interprète.

« George O’Malley réclamera toujours mon cœur », a écrit Knight sur Instagram à propos du retour du personnage bien-aimé. « Merci à Ellen, Chandra, Jim, Krista et à tous les visages familiers d’avoir à nouveau partagé votre belle lumière. »

George, qui était le meilleur ami de Meredith et le cœur du groupe des internes durant les premières saisons de la série, a passé un peu plus de temps avec Meredith que Derek, et les deux ont pu avoir des conversations qui ont laissé les fans de Grey’s Anatomy en larmes.

Mer a demandé s’ils avaient le choix de vivre ou de mourir, et George a répondu qu’il ne savait pas – il serait resté s’il avait pu mais il n’a pas eu le choix. Plus tard, le duo a parlé de deuil et de la façon dont Meredith a pu passer à autre chose après la mort de George et Derek. George a expliqué que sa mère n’a jamais pu s’en remettre, même s’il essaie parfois de la secouer. « Certains chagrins sont plus lourds que d’autres », dit-il.

Lorsqu’il est devenu clair que le personnel à l’hôpital débâtait pour faire participer Meredith à un essai expérimental avec un taux de mortalité élevé, George a averti que si Meredith restait sur la plage, cela pourrait briser Richard (James Pickens Jr.). Meredith a repris conscience suffisamment pour convaincre Richard de la mettre dans l’essai, mais à la fin de l’épisode, elle était toujours sur la plage avec George.

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. La semaine prochaine, encore plus de membres de la famille Grey Sloan se battront contre le coronavirus, y compris Tom (Greg Germann), qui est finalement devenu symptomatique. De plus Tuck, le fils de Bailey (Chandra Wilson) se retrouvera à l’hôpital. A la fin de la promo pour l’épisode de la semaine prochaine, Bailey se retrouve fasse à son fils qui arrive aux urgences apporté par Ben sur une civière.

Grey’s Anatomy c’est le jeudi sur ABC.

