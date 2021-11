Snowpiercer saison 3 : Date de diffusion en janvier 2022

La chaine TNT annonce une date de diffusion en janvier 2022 pour la saison 3 de Snowpiercer.

La saison 3 de Snowpiercer a enfin une date de diffusion. La série reviendra le 24 janvier 2022, soit quasi un an jour pour jour après le lancement de la saison 2 sur TNT. Pour le moment, la date de diffusion sur Netflix n’est pas connue, mais elle devrait être proposée dans la foulée sur la plateforme en France.

Attention passengers! Season 3 of #Snowpiercer arrives January 24, 2022. This is one train you won’t want to miss. pic.twitter.com/Xe85SqWfBt

— Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) November 3, 2021