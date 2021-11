La Casa de Papel Partie 5 Volume 2 : Bande-annonce et images de la dernière partie

Découvrez la bande-annonce ainsi que des images pour la dernière partie de la série La Casa de Papel.

La fin est proche pour La Casa de Papel. Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du casse, avant que le monde découvre le sort du Professeur (Álvaro Morte) et de sa bande. Netflix dévoile aujourd’hui la bande-annonce officielle de La Casa de Papel, Partie 5 : Volume 2. Les cinq derniers épisodes lèveront le voile le 3 décembre sur le dénouement du plus grand casse de l’histoire.

Synopsis : Tokyo (Úrsula Corberó) est morte et l’ennemi, blessé mais plus dangereux que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Faisant face à l’heure la plus sombre de leur histoire, les membres du gang doivent également affronter leur plus grand défi et élaborent un plan audacieux pour faire sortir l’or sans que personne ne s’en aperçoive. Et pour aggraver les choses, le Professeur fait la plus grosse erreur de sa vie.

Avec : Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna et Najwa Nimri et bien d’autres.

La Casa de Papel, Partie 5 : Volume 2 sera dévoilée le 3 décembre prochain sur Netflix.

La Casa de Papel Partie 5 Volume 2 – Bande-annonce VF

La Casa de Papel Partie 5 Volume 2 – Bande-annonce VOST