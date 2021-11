Blanche Neige : Gal Gadot en méchante Reine dans le film en live-action

Gal Gadot incarnera la méchante Reine dans un remake de Blanche-Neige en live-action.

Gal Gadot va mettre son lasso de Wonder Woman de côté le temps de distribuer quelques pommes empoisonnées. L’actrice vient d’être annoncée dans le rôle de la méchante Reine dans un remake en live-action du film d’animation de Disney Blanche Neige et les Sept Nains. Elle rejoint Rachel Zegler qui a déjà été annoncée dans le rôle titulaire de la princesse.

Ce film sera réalisé par Marc Webb (The Amazing Spider-Man) et devrait démarrer sa production au courant de l’année prochaine.

Sorti en 1937, le film original Blanche-Neige était le premier long métrage d’animation du studio Disney. Il rejoint maintenant Mulan, Maléfique, Cendrillon, Le livre de la jungle, Aladdin, Dumbo, ou encore Cruella et bien d’autres qui ont été adapté avec des acteurs en chair et en os.

Benj Pasek et Justin Paul, le duo de La La Land et The Greatest Showman, écriront de la musique fraîche pour le live-action Blanche-Neige et les Sept Nains.

Gal Gadot reprendra bientôt son rôle de Wonder Woman dans le troisième volet actuellement en préparation. Elle sera à voir dès la semaine prochaine dans la comédie d’action de Netflix Red Notice, face à Dwayne Johnson et Ryan Reynolds.

Source : Deadline / Crédit ©Disney/DR/Getty Images