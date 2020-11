Star Wars : Disney a contacté John Boyega à propos du traitement de Finn

Disney a contacté John Boyega à propos du traitement de son personnage Finn dans Star Wars. L’acteur ne dirait pas non à un projet solo pour Finn.

En septembre dernier, John Boyega s’était confié sur sa déception par rapport au traitement de Finn dans la saga Star Wars. Il accusait notamment le studio d’avoir délibérément mis son personnage de côté et d’avoir favorisé les personnages blancs de la franchise. Pour l’acteur, c’était vraiment de la discrimination, non seulement envers lui, mais aussi les autres acteurs et actrices racisé.es.

Maintenant, Boyega révèle qu’il a parlé à un dirigeant de Disney qui l’a contacté à la suite de ses commentaires originaux. Ils ont apparemment eu une discussion « honnête et transparente » sur la situation.

S’il ne rentre pas dans les détails de la conversation, il confie : « C’était une conversation très honnête et très transparente. Il y avait beaucoup d’explications de leur côté sur la façon dont ils voyaient les choses. Ils m’ont également donné l’occasion d’expliquer à quoi ressemblait mon expérience. J’espère que le fait d’être si ouvert avec ma carrière, à ce stade, aiderait le prochain, celui qui veut être l’assistant du directeur de la photo, celui qui veut devenir producteur. J’espère que la conversation n’est pas un tabou ou un non-dit maintenant, parce que quelqu’un en parlé. »

John Boyega a rejoint la franchise dans Star Wars : Le Réveil de la Force en tant que stormtrooper du Premier Ordre qui se sent dépassé par la cruauté de l’Ordre lors de sa première mission, le poussant à fuir et à s’associer à la protagoniste principale Rey et plus tard à la Résistance. L’idée d’un stormtrooper qui passe du côté de la lumière était prometteuse et les fans étaient impatients de voir Finn devenir le genre de symbole de résistance opprimé que Luke Skywalker avait été à un moment donné.

Mais les choses ont changé avec Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker et la trajectoire de Finn a dévié, réduisant son rôle à un état plus que secondaire. Boyega avait révélé que l’histoire qu’il voulait que son personnage raconte en était une que le réalisateur Colin Trevorrow était sur le point de réaliser, à un moment donné avant de quitter la franchise.

« Je pense que Colin Trevorrow allait raconter cette histoire. Cette image de Finn avec le drapeau bleu, et vous avez les AT-AT alignés avec des marques tribales, et les stormtroopers enlèvent leurs casques. Cela aurait été un truc de malade ! Cela aurait été génial, mec, haut la main. »

Il continue: « J’ai senti qu’il était important pour moi de parler d’une vérité dont il est embarrassant de parler. Nous savons tous que ce qui rend les rôles si lucratifs, ce sont les moments que vous leur donnez. Si Captain America n’a pas les scènes pour booster sa représentation et pour le rendre agréable pour vous, nous ne penserons pas qu’il est cool. »

Il ajoute : « Pourquoi les personnages noirs et les acteurs noirs ne devraient-ils pas également se battre pour ce même type de représentation ? (…) Je suis un fan de The Mandalorian, donc Lucasfilm se débrouille très bien avec les séries TV. Une séries animée serait géniale ! Nous pourrions le faire de chez nous. »

Il semble que Boyega serait finalement pas contre revenir (ce n’était pas toujours le cas) pour revisiter son personnage dans une série. Aurait-il eu des discussions avec Disney à ce sujet ? Une série animée pourrait être intéressante pour enfin rendre justice à Finn, qui serait enfin le héros de sa propre histoire.

Source : THR / Crédit ©Lucasfilm/Disney