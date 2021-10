Spider-Man No Way Home : La vidéo d’Andrew Garfield pourrait bien être vraie

Des spécialistes d’effets spéciaux prouvent que le leak de Spider-Man No Way Home avec Andrew Garfield pourrait être authentique.

Le retour ou non d’Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker continue de faire parler la toile. Depuis des mois, des rumeurs entourent les retours possibles de Tobey Maguire et Andrew Garfield qui reprendraient leur rôle de Spider-Man pour No Way Home aux côtés de Tom Holland.

L’une des preuves les plus concrètes jusqu’à présent est une vidéo de Garfield qui aurait été filmée sur le tournage. Cependant, le principal intéressé nie en bloc et dit que la vidéo est un deepfake.

Le compte Youtube très populaire Corridor Crew, spécialiste en effets spéciaux, a analysé la vidéo qui a fui en ligne il y a peu de temps. Ils soulignent les différentes raisons pour lesquelles la fuite est plus que probablement réelle. Comme le souligne l’équipe, la vidéo initiale qui a circulé provenait probablement du même type de caméra que les équipes d’Hollywood utilisent en raison de la profondeur de champ et de la configuration de la vidéo.

Une partie importante de la vidéo est consacrée à expliquer pourquoi la fuite ne pourrait pas être un deepfake, car ils soulignent que les cheveux sont rarement truqués en raison de la difficulté, même en tenant compte de la technologie d’aujourd’hui. Ils font notamment une comparaission avec le très bon deepfake de Tom Cruise qui a curculé il y a quelques mois.

Evidemment, ils restent prudents mais pour eux, la vidéo n’est pas un deepfake. Si elle l’est, c’est le meilleur deepfake qu’ils n’aient jamais vu.

Encore une fois, tant que Sony et Disney/Marvel restent muets sur la question, la présence de Garfield et Maguire dans Spider-Man No Way Home restent une spéculation. Est-ce que le prochain trailer fera enfin la révélaton ? On attend de voir.

Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre en France.

Andrew Garfield Spider-Man is real



Source : Corridor Crew / Crédit ©Sony