Canneseries 2021 : David Tennant et Tom Ellis parmi les rendez-vous online

Canneseries annonce ses rendez-vous online autour de talents comme Tom Ellis et David Tennant ou encore de nouvelles séries comme le reboot de Gossip Girl et Dopesick.

Le festival Canneséries se déroulera non seulement sur la croisette mais une partie de l’événement sera aussi à suivre en ligne. En effet, des discussions seront à découvrir sur la toile. Plusieurs personnalités de la télévision seront interviewées et les fans pourront aussi avoir un aperçu de séries à venir dans le segment What’s Next.

Parmi les personnalités présentes, on trouvera : Lynda Carter (Wonder Woman), David Tennant (Doctor Who, Tour du Monde en 80 Jours), Diego Luna (Narcos Mexico, Star Wars Andor, Tout ca bien se passer), le musicien Stewart Copeland cofondateur de The Police, le créateur de The White Lotus Mike White, ou encore Tom Ellis (Lucifer).

L’équipe de la série American Rust sera présente avec le showrunner Dan Futterman et les acteurs Jeff Daniels et Maura Tierney. La série est un drame familial raconté à travers les yeux du compliqué et compromis Del Harris (Jeff Daniels), chef de la police d’une ville de la « Rust Belt » de Pennsylvanie où de bonnes personnes font de mauvais choix. Lorsqu’un meurtre y est perpétré, Harris devra choisir jusqu’où il veut aller pour protéger le fils de celle qu’il aime (Maura Tierney).

Si la fiction internationale se porte aussi bien, c’est en grande partie grâce au talent du showrunner danois Adam Price. Le succès exceptionnel de la série Borgen, une femme au pouvoir, a en effet prouvé que des séries, quelles que soient leur langue et leur nationalité, pouvaient voyager à travers le monde. C’est donc en véritable précurseur qu’Adam Price, à qui l’on doit également la série Au nom du père, témoigne pour Canneséries, alors que la suite de Borgen est attendue prochainement sur Netflix.

Charlotte Brändström, l’une des réalisatrices les plus chevronnées et influentes dans le monde des séries télévisées sera aussi présente. De Disparue en France à Grey’s Anatomy, The Witcher ou encore The Outsider aux Etats-Unis mais aussi Wallander et Conspiracy of Silence en Suède, Charlotte Brändström parcourt le monde et réalise des épisodes pour les séries les plus prestigieuses. Alors qu’elle vient de tourner pour Le Seigneur des Anneaux et que sa prochaine série, The Unlikely Murder, sort le 5 novembre sur Netflix, Charlotte Brändström nous raconte son parcours et livre des indications et des anecdotes rares sur son passionnant métier.

Les série d’animation française seront aussi à l’honneur. Il y a 40 ans, en octobre 1981, FR3 diffusait le premier épisode d’une série d’animation hors du commun : Ulysse 31. Derrière cette incroyable réussite, qui a traversé les époques et conquis des générations de téléspectateurs, le travail de Jean Chalopin et de Bernard Deyries et le début d’une aventure faite de succès intemporels : Les Mystérieuses Cités d’Or, Jayce et les Conquérants de la Lumière, Inspecteur Gadget et pleins d’autres… CANNESERIES revient en compagnie de Jean Chalopin et Bernard Deyries, dont les témoignages sont aussi rares que précieux, sur cette époque incroyable et l’ensemble de leur collaboration.

Créatrice, scénariste, réalisatrice, la talentueuse Samantha Biffot a plus d’une corde à son arc. À l’occasion de la diffusion du premier épisode de sa série Mami Wata : le mystère D’Iveza à CANNESERIES, et dans le cadre de notre partenariat avec Le Lab Femmes de Cinéma, Samantha Biffot nous raconte avec passion son parcours, la nécessité de certaines histoires à être racontées, et sa vision du féminisme

Dopesick (à partir du 12 novembre sur Star Disney+), le reboot de Gossip Girl (bientôt sur Warner TV), Ridley Road (Bientôt sur Canal+) et Parallèles (en 2022 sur Disney+) seront également parmi les panels en ligne.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de Canneseries.

Canneséries, c’est du 8 au 13 octobre 2021.