Rick et Morty saison 5 : Christopher Lloyd est Rick Sanchez en live action ! (teaser)

Christopher Lloyd est Rick Sanchez dans un extrait en live-action de la série Rick et Morty

C’était inévitable, après des années à comparer Doc Brown et Marty McFly de Retour Vers le Futur et les personnages de la série Rick et Morty, Christopher Lloyd joue enfin une version live-action du personnage animé.

Le créateur de la série Justin Roiland a initialement créé Rick et Morty comme une parodie de Retour Vers le Futur pour le festival de courts métrages de Dan Harmon, Channel 101, les comparaisons ont donc un sens.

« Je ne le suis pas de près, mais j’ai vu quelques épisodes et je dois vous dire que je pense que c’est très amusant », a déclaré Lloyd au Phoenix New Times en 2018. « Je sais que c’est une sorte de parodie de Doc et Marty.» Et lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à jouer dans la série animée, il a répondu : « J’aimerais bien, bien sûr. Je pense que c’est vraiment amusant. »

L’extrait est très court, il est à voir ci-dessous.

Quant à l’acteur qui joue Morty, il s’agit de Jaeden Martell, qui a notamment jouer dans la série Apple TV+ Defending Jacob, mais il a également tenu des rôles dans des films comme A Couteaux Tirés, Ça et Ça 2.

Le final de la saison 5 en deux parties de Rick et Morty sera diffusée le 6 septembre en US+24 sur Adult Swim.

Crédit ©Adult Swim France