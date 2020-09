Star Wars L’Ascension de Skywalker : John Boyega défend J.J. Abrams

John Boyega défend JJ Abrams contre les haters de Star Wars L’Ascension de Skywalker.

John Boyega a récemment été interviewé pour un long portrait dans la version britannique du magazine GQ. L’acteur de Star Wars s’est notamment exprimé sur le mauvais traitement de son personnage Finn et des autres personnages de couleur dans la franchise, mais il reste tout de même très solidaire de J.J. Abrams qu’il défend contre les haters.

La conclusion de la dernière trilogie n’a pas plu à certains fans qui ont été très critiques envers J.J. Abrams, Boyega est donc venu à la défense du réalisateur de manière assez directe : « Tout le monde doit laissez mon pote tranquille. Il n’était même pas censé revenir et essayer de sauver votre m****e. »

Ce commentaire n’est pas nécessairement à propos du film en lui-même mais plus à propos de la situation en général où Abrams est revenu pour sauver la franchise qui n’avait plus de réalisateur pour L’Episode IX quand Colin Trevorrow a été remercié par Lucasfilm.

Sur Twitter, Boyega s’est à nouveau fait attaqué à cause de ses propos mais il invite les gens à lire l’article dans son intégralité : « Si vous ne pouvez pas lire l’article entier, s’il vous plait, laissez votre lèvre supérieure et votre lèvre inférieure ne faire qu’un. » En gros, il leur dit de se taire s’ils n’ont pas lu tout l’article.

Dans un autre tweet, il explique que cette conversion n’est là que pour apporter du changement, ce n’est pas une chasse aux sorcières : « Ces conversations et moi qui me confie, ce n’est pas une chasse aux sorcières. Il s’agit de mettre la lumière sur une colère qui peut être considérée comme égoïste, perturbatrice et indulgente. De toute évidence, c’est dans l’espoir d’un meilleur changement. En bref. J’ai dit ce que j’ai dit. Je vous aime tous sérieusement. Votre soutien est incroyable ! »

These conversations and me sharing isn’t about a witch hunt. It’s about clarity to an anger that can be seen as selfish, disruptive and self indulgent. Obviously in hopes of better change.Bruh. In short. I said what I said. Love to you all seriously. Your support is amazing ! ❤️

— John Boyega (@JohnBoyega) September 2, 2020