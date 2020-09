Jungle Cruise : Version orchestrale de Nothing Else Matters de Metallica pour le film Disney

Le groupe Metallica travaille sur une version orchestrale de son tube Nothing Else Matters pour le film Disney Jungle Cruise.

Quand on pense à la musique d’un film Disney, Metallica n’est pas forcément le groupe qui vient immédiatement à l’esprit. Pourtant, le groupe de métal s’est associé au compositeur James Newton Howard pour enregistrer une nouvelle version orchestrale de leur fameuse chanson Nothing Else Matters. pour le film Jungle Cruise.

Dans une interview à Collider, Lars Ulrich, le batteur du groupe légendaire, s’est confié sur cette collaboration inédite pour un film familiale de Disney. Il explique les origines du projet et comment ils ont été amené à travailler sur la musique du film.

« Cela remonte vraiment au [président de la production de Disney] Sean Bailey, qui est un fan de rock de longue date. (…) Je pense qu’il a toujours été un fan de Metallica, et nous avons appris à bien nous connaître. Ma femme et moi sommes de grands fans de Disney, donc il y a une grande amitié qui nous lie, et il a toujours cherché la bonne combinaison où Metallica pouvait contribuer à un de ses projets. C’était la bonne solution, avec Sean menant la cavalerie, et avec James Newton Howard et son immense carrière. »

Le musicien a expliqué le processus collaboratif : « J’ai eu la chance de rencontrer James avant de faire ça, et c’est un esprit de collaboration si généreux. Et le réalisateur, Jaume Collet-Serra, est un gentleman espagnol qui a visiblement réalisé des films incroyables, et Metallica a également fait partie de son parcours. »

Pour lui c’était donc un choix qui s’imposait : « C’était donc un choix très naturel, et comme vous le savez … le film est un médium très collaboratif, et pour quelqu’un dans un groupe, l’une des nombreuses choses que j’aime dans le processus créatif du film est l’élément collaboratif. Donc, quand vous regardez notre association avec ce film, le premier mot qui vient à l’esprit est « collaboration », entre la vision de Sean et la vision de James Newton Howard et la vision de Jaume. De toute évidence, The Rock a apporté son soutien. Dwayne nous a soutenus et c’est vraiment cool de faire partie de ça. J’ai hâte que tout le monde le voie. »

Avec à son affiche Dwayne Johnson et Emily Blunt, Jungle Cruise suit la doctoresse Lily Houghtonn une chercheuse intrépide qui quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique.

Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti sont aussi à l’affiche du film.

Jungle Cruise sortira le 28 juillet 2021.

Source : Collider / Crédit ©Disney