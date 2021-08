Thor Love And Thunder : Premier aperçu de Christian Bale (photos tournage)

Premier aperçu de Christian Bale, alias Gorr le Boucher des Dieux, sur le tournage des reshoots de Thor Love And Thunder.

Le tournage de scènes supplémentaires a apparemment redémarré sur Thor: Love and Thunder, et les petits malins qui suivent les décors ont réussi à capturer un premier aperçu sur le méchant tueur de dieux joué par de Christian Bale.

Bale, qui incarne Gorr le Boucher des Dieux, peut être vu dans une série de photos portant des prothèses, et peint en gris de la tête aux pieds. Dans l’un des clichés, il peut même être vu dans la robe noire emblématique du personnage.

Les images sont apparues pour la première fois sur un article du Daily Mail, qui suggère que Love and Thunder tourne des scènes supplémentaires à Malibu, en Californie.

