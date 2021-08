Stranger Things saison 4 : Une annonce devrait bientôt être faite

Alors que le tournage est bientôt fini, une annonce concernant la saison 4 de Stranger Things devrait bientôt être faite.

Les fans de Stranger Things attendent la saison 4 avec impatience depuis très longtemps. La date de sortie des nouveaux épisodes est sous clé chez Netflix depuis un certain temps maintenant, en grande partie en raison de la nature imprévisible de la production.

Le tournage avait démarré depuis environ un mois lorsque la pandémie a frappé, puis a été interrompu pendant la majeure partie de 2020. Lorsque la production a repris, elle était à un rythme beaucoup plus lent qu’auparavant en raison de nouvelles restrictions sanitaires. Pour le moment Netflix n’a donc toujours pas annoncé de date pour la saison 4.

Mais le tournage est enfin sur le point d’être terminé, et avec la fin de la production qui approche, le site Collider s’est récemment entretenu avec le producteur exécutif et réalisateur de Stranger Things, Shawn Levy, lors de la journée de presse pour son nouveau film Free Guy. Ils lui ont demandé si le tournage était terminé et si une annonce de la date de sortie était imminente. Si Levy ne parle pas de date de sortie, il confie qu’une annonce sera bientôt faite concernant la série.

« Avec les frères [Duffer],nous en quelque sorte fait équipe à la réalisation et nous n’avons pas tout à fait terminé le tournage. Nous aurons bientôt fini. Tout ce que je peux dire, c’est qu’au moment où cela sera diffusé, nous aurons au moins donné au monde un petit quelque chose. Et je n’ai pas le droit d’en dire plus. Au moment où Free Guy sortira, le 13 août, une partie de cette réponse sera connue. »

Il ne précise donc pas ce que sera l’annonce qui sera faite dans une dizaine de jour. Initialement, Collider parlait d’une annonce de date, mais il ont rectifié leur article disant qu’il ne s’agit pas d’une date.

Pour le moment, il se dit que la série pourrait revenir cet hiver (fin 2021/début 2022) ou au printemps 2022.

En attendant, le teaser est à voir ici et les premières saisons sont à voir ou revoir sur Netflix.

Source : Collider / Crédit © Netflix