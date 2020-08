The Devil All the Time : Tom Holland et Robert Pattinson en images

Découvrez des images du film Netflix The Devil all the Time avec Tom Holland et Robert Pattinson.

Netflix a dévoilé un premier aperçu de The Devil All the Time, le nouveau film du cinéaste Antonio Campos (Simon Killer, Christine). Le long métrage est basé sur la saga familiale du même nom du romancier Donald Ray Pollock publiée en 2011.

« C’est un récit à plusieurs volets qui se déroule entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de l’implication de l’Amérique au Vietnam dans lequel les vies d’un groupe hétéroclite de personnages se croisent », explique le réalisateur à propos du film.

Dans le film,Tom Holland joue le personnage central et plein de problèmes, Arvin Russell. « J’avais vraiment hâte de travailler avec Antonio parce que ses précédents films que j’ai vus sont très crus », confie Holland. « Je suppose que c’était le défi de faire un accent différent, de jouer un gamin rural, un film d’époque, un nouveau réalisateur. Toutes les cases étaient cochées pour moi. »

Au casting, on trouve également Robert Pattinson qui incarne un pasteur nommé Preston Teagardin. Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska et Eliza Scanlen sont également à l’affiche.

The Devil All the Time sera disponible sur Netflix le 16 septembre prochain.

Source : EW / Crédit ©Netflix