Hunters : Amazon renouvelle la série avec Al Pacino

Amazon Prime Video renouvelle la série Hunters pour une deuxième saison.

Amazon Studios a annoncé aujourd’hui avoir commandé une deuxième saison de la série Hunters, le thriller à succès créé par David Weil et produit par Jordan Peele, qui sera disponible exclusivement sur Prime Video dans plus de 200 pays à travers le monde. La première saison acclamée, avec Al Pacino, Logan Lerman et Jerrika Hinton, a été lancée le 21 février 2019.

« Je suis plus que reconnaissant envers Jen et la famille Amazon pour leur soutien extraordinaire et continu pour Hunters », a déclaré M. Weil. « Aux côtés de notre magnifique distribution, de notre incroyable équipe et de nos brillants auteurs et producteurs, je suis plus que jamais impatient de partager le prochain chapitre de la saga Hunters avec le monde entier ».

« Avec Hunters, la vision audacieuse et l’imagination débordante de David Weil ont alimenté une première saison palpitante, tortueuse et pleine d’action qui a passionné les clients Prime Video du monde entier », a déclaré Jennifer Salke, Directrice d’Amazon Studios. « Nous sommes ravis que David, Jordan et les Hunters soient de retour avec nous pour une autre saison ».

La première saison de Hunters suivait un groupe de chasseurs de nazis aux personnalités variées vivant à New York en 1977. Les Chasseurs, comme ils sont surnommés, ont découvert que des centaines de hauts fonctionnaires nazis vivent parmi nous et conspirent pour créer un Quatrième Reich aux États-Unis.

Cette première saison était produite par Amazon Studios, Peele’s Monkeypaw Productions et Sonar Entertainment, David Weil et Nikki Toscano étant les producteurs exécutifs et showrunners. Alfonso Gomez-Rejon a réalisé le pilote et a été producteur exécutif aux côtés de Win Rosenfeld de Monkeypaw Productions, Nelson McCormick et David Ellender de Sonar Entertainment.

La série met en scène également Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker et Lena Olin.

