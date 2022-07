The Boys saison 3 : Jensen Ackles se confie sur le twist Petit Soldat / Protecteur (spoilers)

Jensen Ackles explique que le twist entre Petit Soldat et Protecteur va compliquer la situation pour la fin de la saison 3 de The Boys. Spoilers.

L’avant dernier épisode de la saison 3 de The Boys a fait une révélation qui risque de casser les plans de Butcher. A la fin de l’épisode, Petit Soldat (Jensen Ackles) passe un coup de fil au Protecteur (Antony Starr) pour lui annoncé une nouvelle qui change tout.

En 1980, Petit Soldat a été appelé dans le laboratoire de Jonah Vogelbaum (John Doman), le scientifique qui a supervisé la création de Protecteur. Petit Soldat ne savait pas pourquoi il était là, juste que cela avait quelque chose à voir avec la génétique. Après avoir fait sa petite affaire dans un gobelet, Protecteur est né un an plus tard.

Oui, Petit Soldat est le père biologique de Protecteur. Soudain, tous ces problèmes de papa prennent beaucoup plus de sens. Cet élément de personnage ne provient pas des comics originaux de The Boys, mais c’est quelque chose que Kripke et ses scénaristes ont imaginé pour la série. Cela explique aussi pourquoi la scène de sexe entre les deux qu’il y a dans les comics n’a pas été adaptée pour le petit écran.

Dans une interview avec EW, Jensen Ackles souligne l’évidence : « Cela complique vraiment la situation d’une manière vraiment intéressante. »

Ackles n’était pas au courant du twist de son personnage jusqu’à ce qu’il ait déjà commencé la production et reçu le scénario du septième épisode. Il pense que Kripke n’aurait peut-être pas voulu que la révélation affecte la façon dont il a abordé Petit Soldat. Une fois qu’il a su, dit Ackles, « j’ai immédiatement commencé à changer un peu la performance sur deux choses. »

« Premièrement, un peu plus similaire à ce qu'[Antony] fait avec Protecteur parce qu’il y a maintenant une similitude génétique, mais j’ai aussi prêté une attention particulière à la relation de Protecteur avec son fils et j’ai commencé à jouer dessus parce que cela est ensuite entré en jeu. » explique l’acteur. « Peut-être que Petit Soldat veut avoir une relation avec son fils, et peut-être que l’idée de Butcher de lui faire tomber Protecteur n’est plus ce que Petit Soldat veut, parce que maintenant c’est son enfant. »

Petit Soldat est désormais face à un dilemme : « Est-ce qu’il détrône son remplaçant, ou est-ce qu’il l’accepte comme successeur parce que c’est son fils ? », dit Ackles à propos de la mission initiale portée par Butcher de détruire Le Protecteur.

De son côté, Antony Starr était au courant du twist depuis le début de la saison et a dit que ça faisait « très Star Wars », dans le genre « je suis ton père ! ».Mais il trouve cela très intéressant.

« C’est une énigme intéressante pour les deux personnages, mais particulièrement pour Protecteur, » a déclaré l’acteur. « Il a toujours été à la recherche d’amour et de connexion, et la révélation qu’il a un père fait vraiment ressortir ce désir qu’il a pour la famille. (…) Il devient très fracturé mentalement et se lance dans un fantasme de famille et d’avoir les trois générations ensemble. Il va avoir une [famille] très masculine, mais il va avoir une famille. Il va y avoir cette expérience de lien intergénérationnelle. »

Le final de The Boys sera disponible ce vendredi 8 juillet sur Amazon Prime Video.

Source : EW / Crédit ©Prime Video